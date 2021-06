Fousek zdravil Šilhavého: Probíráme i sestavu. Co prémie za EURO?

Sluníčko pražilo do strahovského pažitu, když tam ve čtvrtek dopoledne vyběhli do práce čeští fotbalisté. Trénink fotbalové reprezentace zvládl kompletní kádr, trenéru Šilhavému se před pondělním startovacím duelem na EURO proti Skotsku hlásili všichni hráči. Mužstvo přišel povzbudit i předseda FAČR Petr Fousek. Před zahájením jednotky se na dálku z tribuny pozdravil s hlavním koučem a dalšími členy realizačního týmu. „Probíráme spolu úplně všechno,“ usmíval se zkušený funkcionář a nový šéf českého fotbalu.

Pro Fouska začíná EURO už v pátek. V nabitém diáři má odlet do Říma, kde se zúčastní zahajovacího duelu turnaje. Do akce půjde domácí Itálie proti Turecku (21:00). Předseda FAČR na tribuně strahovského stadionu sledoval český dopolední trénink. S novináři pak probral šance týmu, prémie i to, co řeší s koučem Šilhavým.

Je na šampionát vše připraveno?

„Z pohledu UEFA ano, je to vysoce profesionální organizace. EURO se sice koná v mnoha městech, ale jako vždy půjde z jejich strany o výbornou připravenost. Z naší strany je též vše nachystáno, už zbývá jenom hrát.“

Jaký máte dojem z nálady v českém týmu?

„Navštívil jsem mužstvo už před přátelským utkáním v Itálii, to bylo osobní setkání, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních a epidemiologických opatření. Teď už je mužstvo v bublině. Denně jsem v kontaktu s trenérem Šilhavým a manažerem Sionkem. Postupně stoupá předstartovní horečka, po přípravě v Itálii a s Albánií děláme bez ohledu na výsledky všechno pro to, abychom se soustředili na úspěšný vstup se Skotskem.“

Co probíráte s panem Šilhavým?

„Všechno. Sestavu. Organizaci, formu jednotlivých hráčů. Známe se dlouho, za trenéra Brücknera jsme spolu působili u reprezentace. Jarda byl tehdy jeho asistent, já byl generální sekretář. Jardovi to strašně přeju, probojoval se na šampionát z nelehké skupiny po vývoji, který v jednu chvíli postupu ani nenasvědčoval. O to je potřeba si toho víc vážit. Byli jsme na EURO vždycky od roku 1996, někteří to možná berou jako samozřejmost. Je to příslušnost k absolutní evropské elitní skupině, važme si toho a doufejme, že se nám podaří splnit cíl a postoupit ze skupiny.“

Radíte mu i to, zda má dát do obrany Bořila, či Kadeřábka?

„Troufnu si tohle říct Jardovi, ale ne veřejně.“

Už víte, jaké budou české náklady na EURO vzhledem ke zrušení kempu ve Skotsku?

„Přesnou kalkulaci nemáme. Budu jednat i s UEFA, že by tohle mělo být kompenzováno z jejich strany. Nechci to víc specifikovat, je to poměrně čerstvá záležitost, čekám na konečné informace. Vzniklo to koncem května ještě před valnou hromadou, my jsme ve funkcích krátce, máme i jiné priority, co musíme řešit. Ale doufám, že to dopadne tak, abychom na tom netratili.“

Stihl jste s mužstvem probrat prémie za EURO?

„Prémiový řád byl schválen ještě předchozím vedením, pochopitelně na to nešlo čekat. Bez ohledu na to, kam postoupíme, se celková částka dělí mezi asociaci a mužstvo.“

Je pamatováno i na celkové vítězství na EURO?

„Pochopitelně, ten řád musí zohledňovat všechny varianty. Ale nechtěl bych, aby odpověď sváděla k tomu, že úplně myslíme na výhru. K turnaji je třeba přistupovat s pokorou, za ní je pak člověk odměněn.“

Změnily se částky oproti turnaji z roku 2016?

„UEFA informovala o určitém snížení, netěší to nikoho. Ačkoliv fotbal na evropské úrovni produkuje výborná čísla, snížení je dané covidovou pandemií. Naše náklady jsou kvůli opatřením naopak vyšší. Příjem z účasti na EURO nebo mistrovství světa je jeden ze zásadních příjmů asociace, dá se z takových výnosů realizovat celá řada programů. Nejen ohledně reprezentace. Odehrává se to jednou za čtyři roky, jeden turnaj pokryje následný čtyřletý cyklus reprezentací.“

Ztratí EURO své kouzlo pro fanoušky tím, jak se hraje na více místech?

„Ne možná, ale určitě. Mě to mrzí. Osobně nejsem příznivcem takové konstrukce, která se na UEFA kdysi narodila. Neříkám to proto, abych UEFA kritizoval, je potřeba to respektovat, přijímalo se to osm let dopředu. Ale nestane se z toho takový festival. Když si vzpomenu na EURO 2004, mé nejoblíbenější, kde byly vysoké počty fanoušků a hráli jsme tam famózní fotbal. Na zápas s Německem přijelo asi patnáct tisíc českých fanoušků, to byly fantastické záležitosti. Dělo se to i na jiných turnajích, na které lidi z Česka jezdili. Tohle mě pochopitelně mrzí.“

Řešilo se přesunutí turnaje do jedné země?

„Určitě ne. Nebylo to reálné, UEFA přes všechny komplikace držela koncept i ze sportovně politických důvodů.“

Jak zajistíte hráčům, kteří jsou v turnajové bublině bez kontaktu s okolím, psychickou pohodu?

„Je to hlavně otázka na manažera Sionka a další lidi v realizačním týmu, aby nějaká ponorková atmosféra nenarušila fázi přípravy. Když se začne hrát, je to o něčem jiném, ale tohle čekání je dlouhé.“

