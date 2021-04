Restart amatérských sportů: Po svátcích tréninky? Ministr je proti

V první fázi by se měla umožnit příprava sportovcům do 19 let v oddílech a klubech, kde mohou probíhat bezkontaktní tréninky venku v maximálně desetičlenných skupinách. Všichni by se pravidelně testovali antigenními testy. V plánu bylo, aby návrat k tréninku začal od úterý 6. dubna. To se určitě nestihne, jednání zástupců Národní sportovní agentury s ministrem zdravotnictví Janem Blatným a hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou je naplánované na středu 7. dubna.

„Věřím tomu, že lidé se čím dál víc budou rozhodovat na základě logiky a ne strachu. Strach mohl být oprávněný,, ale čísla ukazují, že se to mění a z nejhoršího se postupně dostáváme,“ říká Antonín Plachý, vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR a jeden z členů iniciativy, která vyzývá vládu, aby po Velikonocích povolila dětem organizované sportování.

Amatérský fotbal stojí od půlky října, nicméně zástupci na FAČR stále doufají, že se soutěže rozběhnou. Cílem je dohrát alespoň podzimní část, v soutěžích zbývá od pěti do sedmi kol. Už před sezonou se schválilo, že ročník bude považovaný za ukončený, pokud proběhne více než padesát procent zápasů. Soutěže se nebudou prodlužovat, mezní termín je do konce června.

„Když se nám po Velikonocích podaří spustit tréninky, dá se stihnout i to, že 1. května začneme hrát zápasy, potažmo soutěže. Pak by se dala dohrát alespoň ‚podzimní‘ část. Jakmile se začne někdy za polovinou května, je dohrání soutěží téměř neřešitelné. Tím ztratíme už druhý rok,“ upozorňuje Plachý. „Pro kluky, kteří by měli prokazovat mezinárodní konkurenci a srovnání se zeměmi, kde trénují normálně, to je těžko dohnatelné. Může se to táhnout hodně let, u nějaké generace až napořád.“

Ministr zdravotnictví zůstává velmi opatrný. „Je to špatné, že (děti) nemohou sportovat. Ale jejich návrat do škol je postaven na tom, že se spolu jednotlivé skupiny nepotkají. Kdyby se pak všichni sešli večer na florbalu, tak je to k ničemu. Sportu si vážím, ale budu ho podporovat, až na to bude čas a nebude to zhoršovat stav epidemie a plnit nemocnice,“ prohlásil Blatný.

Proti názoru ministra jdou jiné argumenty. V současné době jsou zavřená sportoviště, ale děti se stejně potkávají v parcích a na jiných místech. „Přestože sportovní aktivity v určitou dobu nebyly, čísla nákaz byla úplně stejná, jako když aktivity probíhaly. Trénovat se smí, nesmí se na společný trénink s trenérem, ale „současný“ pohyb v jakémkoliv venkovním prostoru je zcela legitimní. Někde zavřeli provozovatelé hřiště, aby to měli jednodušší. Tím nahnali lidí do prostor, které zůstaly otevřené,“ nechápe Plachý. „Zvýšená mobilita může být problémem. Ale i na podzim a v lednu jsme organizovali tréninky pro ty, kteří mohou přijet na kole, pěšky, či je rodiče přivezou a zkrátka do přeplněné MHD nejdou. Těch detailů je mnoho, jen ukazuju, že přemýšlíme ve více souvislostech, než jen hurá na hřiště,“ oponuje.

Jednání o spuštění sportu se rozjedou po Velikonocích, FAČŘ se restartem soutěží má zabývat v úterý. Konkrétní obrysy ale zatím nikdo sdělovat nechce. „Děláme maximum pro to, aby se to spustilo co nejdřív, za současných čísel určitě. Na děti se soustředíme nejvíc, aby ty se vrátily na hřiště. Pracujeme na tom od října dvakrát, třikrát týdně. Zatím můžu říct jedině to, že budeme doufat, že se to spustí co nejdřív a co nejlépe. Pro nás je nyní stěžejní trénování jako takové,“ vzkázal generální sekretář asociace Jan Pauly.

Klíčová data

7. duben

Schůzka zástupců NSA (Národní sportovní agentury) s ministrem Janem Blatným, kde se projedná scénář návratu k organizovanému trénování dětí a mládeže.

1. květen

V ideálním scénáři první termín, kdy by se mohly zahájit zápasy v amatérských fotbalových soutěžích.

15. květen

Mezní termín pro spuštění soutěží, aby šel ročník dokončit tak, aby se v soutěžích odehrálo více jak padesát procent zápasů.

29. června

Poslední červnový víkend, dokdy musí být ukončen stávající soutěžní ročník.