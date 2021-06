Tenisem si vydělala v přepočtu bezmála 300 milionů korun, a tak pro bývalou tenistku Dominiku Cibulkovou (32) nebyl žádný problém uspořádat svému synkovi Jakoubkovi luxusní oslavu prvních narozenin. Párty to byla grandiózní natolik, že je škoda, že si ji její malý miláček nebude pamatovat. Budou mu ji ale připomínat historické fotografie. Maminka jich má přehršel.

S několika z nich se pochlubila na Instagramu. Uznejte, byla to vskutku fajnová podívaná. „Vítejte na mojí oslavě, Jakub,“ vítala cedule zúčastněné. Desítky vyšňořených hostů, úsměvy, výzdoba v malebných pastelových barvách na motivy nebe s obláčky, slavnostní tabule, všude balónky, bufet se sladkostmi a samozřejmě improvizovaný bar. Prostě dokonalost sama!

Ale co by někdejší čtvrtá nejlepší hráčka světa neudělala pro vysněného synáčka, který na oslavu v zeleni přijel jako princ v improvizovaném jeepu a u slavnostního stolu na něj kromě delikátního jídla čekalo také rozkošné prostírání s jeho jmenovkou. Sám oslavenec pak byl navlečen do outfitu od módní značky Dior v hodnotě cca 18 tisíc korun.

Bývalá tenistka Dominika Cibulková uspořádala synovi grandiózní oslavu prvních narozenin.







Velkolepá oslava se konala v rozlehlé zahradě luxusního hotelu Amade Chateau u Dunajské Stredy. Podle informací webu sport24.pluska.sk je jedním ze spoluvlastníků obrovského sídla firma miliardáře Oszkára Világiho. Ten je i mecenášem fotbalového klubu z Dunajské Stredy.

„Jednoho dne možná zapomenu všechna čísla na světě, ale nikdy nezapomenu na den, kdy ses narodil… 14. 6. 2020 byl den, kdy sis nás vybral jako své rodiče. Navždy jsi nás změnil,“ vyznala se Kubíčkovi slovenská štramanda. „Šťastné první narozeniny náš malý princi. Milujeme tě navždycky. Máma a táta,“ doplnila.