Má srdce ze zlata i bojovníka. A teď si představte, v jakém rozpoložení musel být, když se jen pár chvil před životním mačem na French Open dozvěděl tragickou novinu. Zdrcený řek Stefanos Tsitsipas (22) přišel krátce před finále proti Djokovičovi o jednoho z nebližších.

„Život není jen o výhrách a prohrách. Jde o to užívat si každý okamžik. Až už sám nebo s ostatními,“ napsal na instagram řecký tenisový bůh a podělil se o mimořádně intimní okamžik: „Zvedat trofeje a oslavovat triumfy, to je něco, ale není to všechno. Pět minut předtím, než jsem šel na kurt, prohrála moje milovaná babička boj o život.“

Měli spolu nadstandardní vztah. „Moudrá žena s vírou a ochotou rozdat se. Z lidí, co jsem potkal, nejde s nikým jiným srovnat. Jen víc takových lidí na světě, protože právě takoví jsou na světě třeba. Dávají vám možnost snít,“ vyznal se s boelstí v duši momentálně čtvrtý hráč pořadí ATP.

Pařížský úspěch nemohl věnovat nikomu jinému. „Bez ohledu na den, jeho okolnostem, je to všechno jen a jen pro ni,“ uzavřel Tsitsipas.