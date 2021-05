Ivan Provorov (24), obránce Philadelphie

Byť hraje v obraně, může mnohým připomínat Jaromíra Jágra. Provorov je stejně jako »Džegr« věřící a v kabině Flyers mu prý visí nad skřínkou fotka Ježíše! A navíc dře jako kůň, po každé sezoně létá do Ruska, kde maká na kondici. „Je to vždy 10 týdnů pekla. Makáme až 11 hodin denně,“ přiznal Provorov, jenž už ve 13 letech odešel do zámoří a v NHL odkroutil pět sezon. S Ruskem ho čeká druhé MS.

Zápasy/body v NHL: 371/159 (50+109)

Zápasy/body v nároďáku: 13/4 (1+3)