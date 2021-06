Chlapi sobě. Zatímco Skoty po prohře utěšovaly jejich partnerky, Češi své nejbližší budou moci obejmout až po turnaji. A tak se za vítězný vstup do Eura odměnili aspoň steaky.

To je masa! Vonělo to na celou Mrázovku, když kuchař Jozef Juriga griloval dle přání slavných mužů, kteří na hřišti přežili skotské »maso« a hladovým domácím »vyžrali« na úvod turnaje tři body.

Taky jak jinak odměnit tým? Dřív bývalo zvykem za úspěch, zpravidla za postup ze skupiny, dopravit do dějiště partnerky hráčů. Letos, i když by postup vyšel, mají reprezentanti s rodinným životem utrum vlastně už od začátku srazu 30. května. V zájmu úspěchu vpluli do takzvané covidové bubliny a stýkají se jen v omezeném kruhu lidí, přičemž předem všichni prošli testy na koronavirus.

Zbývají tradiční chlapské záležitosti: Flákota a hry, když s pivem to rozhodně přehánět nemůžou... Ti, kteří si nevystačí jen s blikajícím monitorem PC, zkusili v hotelu třeba teqball. Co to je? Jde o míčovou hru, která kombinuje prvky fotbalu, nohejbalu a ping-pongu. Hraje se na prohnutém stole, přes který si hráči vyměňují míč jakoukoliv částí těla kromě paží a rukou.

Když Souček porazil parťáky Coufala, Masopusta a Daridu, fandil jim coby vítěz při podlézání stolu, které za trest absolvovali. „Díky, rád jsem si s vámi zahrál. A teď podlejzat!“ křičel se smíchem vytáhlý středopolař. Snad zítra prožene i Chorvaty. Nebo ne, klidně je rovnou ugrilujte, kuchař má recept!