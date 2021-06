Tři Češi v desítce nejlepších fotbalistů mistrovství Evropy. Schick je jednička!

Jeden povedený mač a fotbalový svět jim klečí u nohou! Po prvních zápasech Eura vládli oficiálním statistikám čeští borci. A gólový kouzelník Patrik Schick (25) byl ze všech nejvýše.

Hvězdy a čísla nelžou, a ta, která vytasila fotbalová asociace UEFA, přece tuplem ne. Podle nich byl po první rundě absolutní jedničkou šampionátu Schick! „Patrik je geniální hráč, ten jeho druhý gól byl neuvěřitelný, famózní!“ rozplýval se po výhře nad Skoty (2:0) kouč Šilhavý.

I podle UEFA a jejího hodnocení The FedEx Performance Zone byl český útočník dosavadním králem Eura. Krása se nehodnotí Jenže pozor, speciální algoritmus bere v potaz pouze »měřitelné« výkony jednotlivých hráčů, nikoli umělecký dojem, který zanechají. Jinými slovy, i kdyby Schick místo z poloviny hřiště skóroval jednoduchou dorážkou z metru do prázdné brány, pořád by byl jedničkou!

Systém jej ohodnotil 21 618 body, o dvě stě bodů za ním je druhý rakouský obránce Lainer, třetí pak další bek,Slovák Škriniar. Do desítky borců z nejlepší aktuální formou se dostali další dva čeští hráči – zatím devátý je brankářský čaroděj Tomáš Vaclík, hned za ním neúnavný pes obranář Vladimír Coufal.

Zato v týmových statistikách Češi nevynikali, mezi 24 účastníky turnaje se drželi většinou mezi průměrem. Excelovali ale v získaných míčích. Skoty o ně obrali v 57 případech, lepší byli jen Maďaři, kteří dlouho ničili Portugalce a balon jim »ukradli« 58krát. Jakpak asi se statistikami zamíchá zítřejší duel s Chorvaty?

Jak funguje bodování?

Systém The FedEx Performance Zone monitoruje výkony všech hráčů, kteří se během Eura byť jen mihli na trávníku. Všechna data z Ligy národů, kvalifi kací a přátelských utkání byla vložena do speciálně navrženého algoritmu, který se nyní aktualizuje o zápasy na Euru. Výsledek má tudíž zobrazovat aktuální formu hráčů v reprezentačním dresu, nikoli určovat, kdo z nich je lepší. Boduje se ve čtyřech různých kategoriích – brankáři, obránci, záložníci a útočníci.