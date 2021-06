Schick mezi superstřelci. Srovnání kanonýra s největšími hvězdami EURO

Milan Baroš už to dokázal. Od roku 1960 má Československo a Česko za celou historii EURO jediného nejlepšího střelce turnaje. Právě odchovance Baníku, který v roce 2004 v Portugalsku táhl svými pěti góly tým až do semifinále.

A pak ještě jeden podobný zápis, tentokrát z mistrovství světa. I tam ve svých dějinách evidujeme v jednom případě nejlepšího kanonýra. Itálie 1934, kdy Čechoslováci došli až do finále, válel Oldřich Nejedlý, pět zásahů (se stejným počtem skončil v roce 1990 taktéž v Itálii Tomáš Skuhravý druhý).

Co teď Patrik Schick? Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý se troufalé výpovědi po remíze s Chorvatskem 1:1 nelekl. „Chci věřit, že půjdeme na turnaji dál a Patrik nás požene svými góly. Milan Baroš byl na EURO 2004 nejlepší střelec, pokud by se to Páťovi povedlo taky, bylo by to skvělé,“ přeje si Šilhavý.

Teď je na třech brankách, už to je od rozpadu federace nezvyklý počin, protože je teprve druhým českým střelcem, který na tuhle, nebo vyšší metu vystoupal. Po Barošově výkonu z portugalského šampionátu.

A teď jim spolu s Cristianem Ronaldem koukají na záda i všichni superkanonýři, světová jména. Belgičan Romelu Lukaku má po dvou zápasech dvě trefy, to samé Ciro Immobile, Angličan Harry Kane se ještě na turnaji neprosadil. Prostě všichni hlavní favoriti na Zlatou kopačku zaostávají za Schickem.

Co k tomu českému kanonýrovi pomáhá? Že se sám tlačí do koncovky, nejvíc ze všech hráčů na EURO. Má deset střel, víc než polovinu – šest – mířil na bránu. To mu mírně snižuje produktivitu střelby, byť je pořád dost vysoká, 33,3 procenta.

Velmi podobný je českému útočníkovi Ital Ciro Immobile. I ten zkrápí gólmany soupeře jako o závod, taky má deset střel, jenže horší je to s jeho přesností. Bránu trefil pouze ve třech případech. Takový Lukaku se spoléhá na to, že jakmile se rozhodne střílet, je to tam. Za dva zápasy vypálil Belgičan pouze třikrát, ovšem dva góly mu vyhánějí produktivitu střelby na famózních 66,6 procenta.

Tohle může být velká Lukakova výhoda. Obrovská podpora skvělých záložník Kevina de Bruyneho nebo Yannicka Carraska a doslova vražedný a jistý způsob zakončení. Schick se víc nadře, hodně musí spoléhat i na svou šikovnost, protože hra českého týmu není tak nátlaková a kombinačně přesná, aby svému kanonýrovi hromadila velké šance.

V tom ale tkví Schickovo kouzlo. Umět si poradit, být zároveň chytrý český Švejk, ale i světová superhvězda.

Patrik Schick Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku Ciro Immobile Góly 3 3 2 2 Odehrané minuty 159 180 180 170 Průměr minut na gól 53 60 90 85 Střely 10 6 3 10 Produktivita střelby 33,3 % 50 % 66,6 % 20 % Střely na brány 6 3 2 3 Přesnost střelby 60 % 50 % 66,6 % 30 %

