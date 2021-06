Rozjeto to mají víc než slibně. Dokonce lépe než ve většině předchozích šampionátů. Čeští fotbalisté zažívají druhý nejlepší vstup do Eura v historii země. Na kontě mají čtyři body, ve skupině nemohou skončit hůř než třetí a téměř jistě je postup do osmifinále nemine. Ze šesti účastí Češi rozehráli mistrovství Evropy lépe pouze jednou, a to v roce 2004, kdy za reprezentaci hráli Pavel Nedvěd, Jan Koller či Milan Baroš. Současný mančaft začal Euro dokonce lépe než tým, který v roce 1996 dokráčel pro senzační stříbro.