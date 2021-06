Celý svět obletěly záběry, jak hvězda portugalské reprezentace Cristiano Ronaldo na fotbalovém EURU 2020 odsunul dvě lahve Coca-Coly a doporučil novinářům pít vodu. V jeho šlépějích pokračoval Ital Manuel Locatelli, který nápoje také odstrčil a korunu tomu nasadil ruský trenér Stanislav Čerčesov, který kolový drink otevřel a pořádně si přihl. Pro Blesk Podcast marketingový a reklamní odborník Robert Němec řekl, že už to hráči nezopakují, hrozí jim totiž astronomické pokuty.

Podporovatel zdravého životního stylu Ronaldo při tiskové konferenci v pondělí 14. června odstranil ze záběru dvě lahve s červeným logem kolového nápoje. Spustil tak debatu, jak moc svým gestem ovlivnil propad akcií tohoto výrobce. Podle experta Roberta Němce je nesmysl, že za to může fotbalová super star.

„Zpráva o propadu akcií kvůli Ronaldovi se nejprve objevila ve španělském deníku Marca, což je deník specializovaný na fotbal a není to žádný ekonomický plátek. Redaktoři se asi podívali na celodenní vývoj akcií Coca-Coly a usoudili, že odsunutí lahví, způsobilo propad akcií. V reálu to bylo ale tak, že akcie se propadaly před tiskovou konferencí, protože firma vyplatila dividendy. Což je běžný jev,“ vysvětlil odborník. Nabízí se však otázka, zda fotbalový útočník nebude inspirovat své fanoušky, aby nápoj bojkotovali.

Podle Roberta Němce výrobce Ronaldem neoblíbené značky může propagovat jiný nápoj ze svého portfólia a prezentovat ho jako zdravější. Tím mu nebude unikat zisk a potěší také fanoušky kanonýra.

Jestli to ještě udělá...

Cristiano Ronaldo nebyl první ani poslední, kdo s vystavenými lahvemi od různých firem čachroval. Zakročit proto musela UEFA, která vydala prohlášení: „UEFA připomněla zúčastněným týmům, že partneři jsou nedílnou součástí turnaje a zajištění rozvoje fotbalu v celé Evropě, a to i pro mládež a ženy,“ napsali. Do sporu se podle Roberta Němce mohlo vložit i nejvyšší vedení sponzorů a UEFA, kteří se pravděpodobně s Cristianem Ronaldem a dalšími hříšníky sešli.

„Sportovci mají svoji tvrdou hlavu a nechtějí si nechat od někoho rozkazovat, pokud to není opravdu nutné. Proto to, že podobné excesy nevidíme častěji, svědčí podle mě o tom, že v zákulisí se vždycky potkají ti nejvyšší, kterých se to týká. Sponzoři, trenéři, hráči a řeknou si, že pro jednou to nebudou řešit. Ve smlouvě má ten člověk pokutu, která je většinou astronomická. V milionech dolarů. Tentokrát to nebudeme řešit, ale pokud by se to stalo příště, tak nejenom že by to chtěli podruhé, ale i za ten první prohřešek,“ vysvětlil Robert Němec, proč rebelujících sportovců není víc a jedná se o ojedinělý kousek.

Proč se českým sponzorům nevyplatí investovat do sportu a jak to globální výrobci řeší, aby si na velkých sportovních turnajích nekonkurovali, prozradil Robert Němec v Blesk Podcast: