iSport podcast: Italové hrají nejhezčí fotbal. Měli by Češi změnit zálohu?

Italové i ve svém druhém vystoupení na mistrovství Evropy zazářili a po Turcích smetli Švýcary. Po přesvědčivé výhře 3:0 je tým Roberta Manciniho prvním jasným osmifinalistou turnaje, na kterém to může dotáhnout daleko – a možná úplně nejdál. Co činí z Azzurri výjimečný tým na mezinárodní scéně? Podíváme se taky na výborně hrající Wales, který přehrál Turecko a do osmifinále má taky velmi blízko, ale i na český národní tým. Reprezentace už zítra narazí na Chorvatsko a největším tématem po úvodní výhře nad Skotskem je… změna sestavy. Má smysl sahat do zálohy a jaké variace se Jaroslavu Šilhavému nabízejí? O tom všem a mnohém dalším diskutovali redaktoři deníku Sport Radek Špryňar a Martin Vait.