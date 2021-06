iSport podcast o EURO: Stopeři? Brabec s Čelůstkou spolu nemůžou hrát

I to je tématem dnešního iSport podcastu, který se zevrubně ohlíží za debaklem v Boloni. Dokázal najít tým Roberta Manciniho ideální recept na hru českého národního týmu – a nehrozí mužstvu Jaroslava Šilhavého vyčerpání? Je drtivá porážka ideální fackou, anebo spíš varovným znakem, že s českým týmem je něco od základů v nepořádku? Jaká byla atmosféra na soustředění v Itálii a jak to vypadá s nasazením Adama Hložka? Co takticky změnit a nebyla chyba hrát proti Azzurri v oslabenější sestavě?

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutují v novém iSport podcastu redaktoři deníku Sport a iSport.cz Jonáš Bartoš a Michal Kvasnica. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Našli Italové recept na českou hru a proč reprezentace nedokázala odpovědět?

15:32 Co je potřeba u českého týmu takticky změnit? Může být velký problém s únavou, co kreativní hráči a jaká byla atmosféra na soustředění?

30:35 Jak vyřešit zapeklitou situaci se stopery? Kdo by měl hrát místo Brabce s Čelůstkou a co zdraví?

50:23 Jak dopadnou Češi na EURO a kdo vyhraje mistrovství?

Bolest na stoperu, maratonec i kanonýr. Jak daleko dojde český tým na EURO?

10 hvězd EURO 2021: Mbappé vs. Ronaldo, Lewandowski, co Joao Felix?