Samoty v bublině NHL si užil až až. Když se objevila šance hnát naživo české fotbalisty v zápasu s Nizozemskem, hokejista Tomáš Hertl (27) neváhal. A fandil jako o život!

Útočník San Jose do Budapešti vyrazil s bráchou Jaroslavem a určitě nelitoval. Nejdřív si zplna hrdla zazpíval hymnu, pak se nebojácně přidal ke kotli. „Jedeme, hoši,“ hecoval fotbalové kolegy.

A když Tomáš Holeš neomylně hlavou zavěsil, Hertla se na tribunách Puskás Arény zmocnila euforie. „Góóóól! Je to tam,“ mohl si radostně zakřičet spolu s tisícovkami českých fanoušků.

A nebyl jediný hokejista, kterého osmifinále nadchlo. „ Vaclík na hrad, to je jasný,“ chválil brankář Alexandr Salák , zatímco na tribunách stadionu vedle Hertla fandili bratři David a Ondřej Kaše. Mít hokejistu na tribunách očividně přináší štěstí. To aby si Hertl a spol. urychleně zamluvili letenky do Baku.