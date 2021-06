Vaclík: Skvělý výkon, byli jsme odměněni. Jak vychytal nájezd?

Za bezbrankového stavu zvládl jeden z klíčových momentů osmifinále, vychytal samostatný nájezd nizozemského útočníka Donyella Malena. „Snažil se ho co nejdéle vystát,“ líčil pak český brankář Tomáš Vaclík, který vypíchl po skládce sebevědomých Nizozemců 2:0 a postupu do čtvrtfinále soudržnost celého týmu. Děkoval i několikatisícovému houfu nadšených českých fanoušků v ochozech budapešťské arény.

Co prožíváte?

„Všichni jsme nadšení, že jsme postoupili. Byla úžasná atmosféra, přijela spousta českých fanoušků. Ti nás vybičovali k velkému výkonu. Moc bych jim chtěl poděkovat, že sem dorazili. Teď tohle všechno musíme vstřebat, oslavit, užít si to a připravit se na čtvrtfinále.“

Tým jste podržel na začátku druhé půle při nájezdu Donyella Malena. Co bylo v tu chvíli klíčové?

„Snažil se ho co nejdéle vystát. Blesklo mi hlavou, že je to pravák, že bude nejspíš zakončovat pravou. Když šel do kličky, dal si to trochu kratší. Stihl jsem tam dát ruce a pak se mi ještě podařilo míč stáhnout před Depayem. Jsem rád, že to neskončilo gólem. Kdyby ano, možná by rozhodčí kouknul na video, jestli nebyl náhodou faul. Ale v tenhle moment jsem byl rád, že jsem to vyřešil. Pak hned přišla červená karta, otočilo se to na naši stranu.“

Jak těžké bylo vyrovnat se se silou Nizozemců?

„Přišlo mi, že v prvních pěti minutách jsme měli balon. Potom se Holanďani dostali na míč, byli velmi silní v kombinaci, přežili jsme standardku, pak mě zachránil Tomáš Kalas. Bylo dobře, že jsme neinkasovali. Pak jsme začali hrát velice dobře, nátlakově, což Holanďanům nevonělo, protože už se nemohli dostat ke své kombinační hře, hrát na Depaye, Wijnalduma. Celý tým odvedl skvělou práci. Myslím, že jsme i zaslouženě postoupili.“

Je soudržnost v obraně zásadní faktor pro váš úspěch?

„Nejen defenzivy, ale celého mančaftu. Ten je schopný zápas odběhat, odpracovat, každý bojuje za druhého. Viděli jsme spoustu skluzů, soubojů i od útočných hráčů, nejen od stoperů. Myslím, že ti odehráli skvělý zápas. Pak byli schopní uskákat vysokého útočníka (Weghorsta), když přišel na hřiště. Klobouk dolů před celým týmem. Vyřadili jsme Nizozemce, kteří byli po skupině favorizovaní, že mohou dojít úplně nejdál. I oni sami to prohlašovali a byli rádi, že nás dostali. Mám radost, že celý tým odvedl skvělý výkon, byli jsme za něj odměnění.“

Ve čtvrtfinále nastoupíte proti Dánsku v Baku. Děsíte se dlouhého cestování a komorní atmosféry?

„Rozdíl v atmosféře bude obrovský. Vůbec nevím, kolik fanoušků tam může přijít, nevím, kolik lidí tam chodilo na Švýcary. Je to škoda, protože kdyby mohli přijet čeští i dánští fanoušci, určitě by vytvořili skvělou kulisu. A cestování? Máme veliký komfort, svaz nám zamluvil krásné letadlo, ale pořád poletíme čtyři a půl hodiny. Ale cestování, časový posun nebo teplo budou pro oba týmy podobné. Bude důležité, kdo a jak se s tím srovná. Teď jsme mezi posledními osmi na mistrovství Evropy, byla by škoda, kdybychom se vymlouvali na cestování nebo něco podobného.“