Kotal chválil Holeše: Do všeho jde na 100 procent. Ódy na zákrok Vaclíka

Vítězný gól a parádní asistence k tomu. Tomáš Holeš proti Nizozemsku (2:0) prožil další snový večer. Skvělá sezona, kterou má za sebou, udělala radost i zkušenému trenérovi Václavu Kotalovi. „Začínal u mě v Hradci jako dorostenec, jsem moc rád, že se mu utkání takhle povedlo. Je neskutečně pracovitý, Jindra Trpišovský udělal výborný tah, když ho posunul do zálohy,“ chválil bývalý kouč Sparty či Brna ve studiu iSport TV hrdinu českého postupu do čtvrtfinále EURO.

Zodpovědné defenzivní představení s nadstavbou v podobě dvou branek. To jsou hlavní faktory, které rozhodly o vítězství mužstva trenéra Jaroslava Šilhavého.

„Skvělý výkon. Češi byli maximálně koncentrovaní celých devadesát minut. Rozhodly dva klíčové okamžiky. Vaclíkova paráda a standardka, krátce před kterou vypadl míč nizozemskému brankáři,“ podotkl Kotal. Vybral důležitý zákrok českého brankáře proti sólu Donyella Malena a gólovou hlavičku Tomáše Holeše.

Ostřílený trenér slávistického hráče dobře zná, vedl ho v Hradci Králové. „Už v mládeži měl vlastnost, že všechny situace dohrával až do konce. Posun do zálohy Jindrovi Trpišovskému vyšel, ve středu hřiště je to výhoda. Chodí do všeho na sto procent. Má dobré cítění hry i periferní vidění, navíc jde o perfektního kluka do party,“ ocenil Kotal českého hrdinu, který ke gólu přidal ještě přihrávku na zásah Patrika Schicka.

Druhý host studia, redaktor deníku Sport Pavel Hartman, taky zmínil důležitý zákrok gólmana Tomáše Vaclíka za stavu 0:0. „V podobných situacích nepanikaří a snaží se je dobře přečíst. Dokázal to výborně ustát. Podle mě šlo o klíčový moment celého utkání, kdybychom prohrávali, bylo by těžké vývoj obracet. Tomáš patří k nejlepším brankářům celého šampionátu,“ řekl Hartman.

Další zlomový bod? Vyloučení nizozemského stopera Matthijse de Ligta. Podle expertů šlo o správné rozhodnutí. „Myslím, že De Ligt hrál rukou úmyslně,“ podotkl Kotal. „Hned jak jsem viděl, že rozhodčí nejprve dává jen žlutou kartu, říkal jsem si, že by VAR ještě mohl do hry vstoupit. A tak se i stalo, za mě správné rozhodnutí,“ přidal Hartman.

Trenér Šilhavý udělal v sestavě pro zápas tři změny, dvě z nich byly vynucené. „Myslím, že složení mužstva bylo vzhledem k soupeři zvoleno ideálně. Dobře zapadl i Antonín Barák, který sloužil jako podpora pro Patrika Schicka,“ všiml si Kotal.

A jak tedy jít na Dány, zvolit zase vítěznou jedenáctku? „Pro trenéra je to složité, ale zároveň jednoduché, když se vyhrálo. Je důležité, jaké klima v mužstvu je. Aby Bořil a Darida vzali, že případně zase nenastoupí,“ uzavřel zkušený trenér.