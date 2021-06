Zrod českého triumfu: Osudová minuta, Holeš králem i Vaclíkův výběh

Český fotbal zapsal do kronik další výjimečný večer. A znovu proti „osudovému“ soupeři. Šilhavého parta v neděli svalila silné Nizozemsko a raduje se z postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Trenér Jaroslav Šilhavý se klaněl famóznímu souboru, který po brankách Holeše a Schicka vyhrál 2:0. Jak vznikl český triumf?

Najděte fotbalistu, který prožil šťastnější rok... Tomáš Holeš se probil do základní sestavy Slavie i reprezentace, v obou případech se stává klíčovou postavou týmu. Jako defenzivní záložník odehrál proti Nizozemsku životní partii. Nejprve po krásném přiťuknutí zpětnou hlavičkou od Tomáše Kalase otevřel skóre, v závěru po sprinterském úniku připravil Patriku Schickovi čtvrtou branku na turnaji. Absolutní známka deset jej ve Sportu neminula. „Když už na střídačku signalizoval, že má křeče, podnikl dlouhý sprint, dostal se tam a připravil to Páťovi (Schickovi). Pak šel po zásluze střídat, famózní výkon,“ smekl trenér Šilhavý.

Nizozemci neměli svůj den. Opět se potvrdilo, že ze zápasů proti Česku dostávají dlouhodobě kopřivku. Jedna ze statistik - český gólman Tomáš Vaclík měl víc dotyků s balonem (o 9) a úspěšných přihrávek (o 6) víc, než nizozemský střední záložník a kapitán Georginio Wijnaldum. „Soupeř byl silný i v oslabení, ale nenechali jsme se nikam zbytečně vytáhnout. Atakovali jsme je nahoře, dostali jsme za to odměnu v podobě gólu na 1:0, pak přidali další gól. Musím všechny kluky pochválit, je to skvělé a mám obrovskou radost,“ chválil Šilhavý.

Český trenér se nebál a v sestavě udělal tři změny, byť dvě z toho byly vynucené. Všechno klaplo dokonale. Pavel Kadeřábek po více jak měsíční pauze od ostrého utkání, navíc na neobvyklé levé straně, zápas zvládl s přehledem. Až na pár výjimek důrazný, jistý, nekomplikoval si život a vyhrál souboje. Na hřišti dle startů nejzkušenější český hráč zdvihl rukavici a je možné, že Jana Bořila už zpět do sestavy nepustí. Svůj part na ofenzivní desítce statečně zvládl i Antonín Barák, jenž nahrazoval zraněného kapitána Vladimíra Daridu. Velmi dobře si na křídle počínal i Petr Ševčík, kterého trenér poslal do hry od první minuty místo nevýrazného Jakuba Jankta.

Týmová soudržnost

Může jít o omšelé klišé, nicméně v českém případě stále platí. Národní tým udržel na uzdě individuálně silné Nizozemce po takticky skvělém výkonu. Každý na trávníku odvedl, co měl, mužstvo výborně zareagovalo i na moment, kdy začalo hrát do deseti proti oslabenému soupeři. „Hráli jsme týmově a vyskočily z toho výjimečné výkony. Tomáš Vaclík nám hodně pomohl, když na něj šel ve druhém poločase sám (Donyell Malen), chytil to skvěle a podržel nás. Tomáš Holeš jako defenzivní hráč dá gól a přihraje na něj, to je něco neskutečného,“ ocenil Šilhavý.