Plíšková řekla milovanému fotbalistovi »ANO«: Spolu navždy!

Ve středu vyfičela po prohře s finalistkou Roland Garros Pavljučenkovovou ze slavného Wimbledonu, o den později však Kristýnu Plíškovou (29) vyléčil ze smutku její milovaný princ Dávid Hancko, jenž si pro svoji lásku přichystal na zasloužené dovolené velkolepé překvapení…

Romantické kulisy, ještě romantičtější chvíle! „Navždy. ANO,“ oznámila nadšeně vlastní zásnuby lounská rodačka z prázdnin u moře. Na prsteníčku se jí už třpytil nový prstýnek!

S o pět let mladším stoperem Sparty se dali dohromady vloni v zimě. „Řekla YES,“ radoval se budoucí ženich, jenž žádostí o ruku neudělal radost jen svojí drahé. „Hurá. Mám z vás extrémní radost,“ křepčila na dálku Dávidova sestra Martina.

Kristýna tak napodobí svoji slavnější sestru Karolínu, jež se provdala za moderátora a manažera Michala Hrdličku před třemi lety v Monte Carlu. Právě v jeho talk show Česká ulička nedávno vyprávěla, čím ji slovenský chasník učaroval. „Vyskočil mi na instagramu, ani jsem nevěděla, že to je sportovec, ale říkala jsem si: Pěknej chlap, vysokej. Dala jsem mu »lajk« a on se toho chytil. Pak jsme si začali psát a hnedka z toho bylo i společné bydlení,“ popisovala rozverně začátek vztahu.

Pro svého fešáka by se tenistka rozkrájela. A on pro ni! „První naše rande bylo ve čtyři ráno. Spartě se posouval let ze soustředění ve Španělsku, takže to jinak nešlo. Řekla jsem si, že tak třeba zapůsobím,“ vyprávěla.

Zapůsobila natolik, že ž ní brzy bude paní Hancková…