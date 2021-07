Jan Koller vzpomíná na portugalské čtvrtfinále s Dány a říká: Buďme rádi za Schicka!

Když se řekne Euro 2004, každý si vybaví památné bitvy s Nizozemím a Řeckem. Ale čtvrtfinále proti Dánsku, které Češi vyhráli 3:0, při vzpomínkách zapadá. Přitom zítřejší repete v Baku může být podle Jana Kollera (48), který tehdy dal vítězný gól, jako přes kopírák.

Jak vzpomínáte na 17 let staré čtvrtfinále s Dány?

„První půle byla taktická bitva téměř bez šancí. Bylo to o prvním gólu a naštěstí jsme ho dali my. Podobnou bitvu taktik čekám i teď.“

Ten zlomový gól jste dal tehdy v Portu vy...

„Karel Poborský zahrával roh, obránce mě neuhlídal a já to hlavou trefil. Dánové to pak museli otevřít a Milan Baroš po geniálních přihrávkách dal dva krásné góly.“

Mnohým se vybaví vaše oslava, jak klečíte nad rohovým praporkem. Také vám to naskočí?

„Jen když vidím ty záběry. Teď se připomíná, že máme stejné soupeře a člověk tak zavzpomíná na hezké časy. Ještě že tam nemají Řeky!“

Aby se ale v semifinále Řeky nestali Ukrajinci!

„Já bych byl rád. Ať se klidně stanou, když postoupíme do semifinále! Pro tenhle tým by to byl megaúspěch. Už tohle je velký úspěch.“

Nechal jste se slyšet, že Dánové jsou jedním z mála týmů, které vás nenudí. Zítra by ale nudit mohli, ne?

„Teď klidně nudit můžou. To by mi nevadilo. Bude to vyrovnané a věřím, že postoupíme. Čekám těžší utkání než s Holanďany. Tihle Dánové se mi líbí víc než ti, proti kterým jsme hráli my.“

Vy jste sázeli na dva útočníky, teď je vpředu sám Schick. Není trošku kombinací vás a Milana Baroše?

„Patrika obdivuji, protože my měli fantastickou zálohou a díky ní hromadu šancí. Patrik vytěží z minima maximum. Umí zakončit levou, pravou, má skvělý výběr místa, kouká, kam zakončuje. Má i dobrou hlavu. Můžeme být rádi, že ho máme.“

Zvládnou Češi čtvrtfinále a dotáhnou to dál než vy?

„Tak my už jsme to pak nikam nedotáhli. Pro oba týmy bude semifinále úspěch a nedivil bych se, kdyby to pak vítěz dotáhl do finále a celé to vyhrál.“