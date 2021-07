Podobnou situaci nezažívá rozhodně poprvé. Tenistka Markéta Vondroušová má dlouhodobě špatnou zkušenost se sociálními sítěmi po svých prohrách. Především když podlehne žebříčkově hůře postavené hráčce. Naposledy zažila odpornou lavinu brutálních nadávek po prohře ve druhém kole Wimbledonu, když podlehla 338. hráčce světa.

Osmnáctiletá Emma Raducanuová, která jako domácí hráčka obdržela divokou kartu, ji tak přivodila nepříjemné chvilky nejen na kurtu. „Doufám, že umřeš ty zas*aná ku*vo,“ zněla hned první zpráva, kterou česká tenistka sdílela. A to byl teprve začátek. „Tenis tě vůbec nezajímá ty tlustá dě*ko,“ pokračovaly nenávistné příspěvky.

Není těžké uhodnout, kdo a proč podobné zprávy píše. Zhrzení sázkaři, kteří přišli o nemalé obnosy peněz, si vybíjejí svou frustraci tím nejjednodušším možným způsobem. „Další zkorumpovaná hráčka prodávající zápasy,“ zněla celá řada komentářů.

Vondroušová byla před zápasem velkou favoritkou. V prvním kole vyřadila nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou. Není divu, že si na ní vsadila celá řada lidí, které překvapivá prohra šokovala, a hledají chyby, kde se dá. I tak ale pro takové chování neexistuje obajoba. Nechutné útoky a nadávky do civilizované společnosti nepatří.

„Když se mi to stalo v šestnácti poprvé, volala jsem domů a brečela. Děje se to po každé porážce. Už jsem si zvykla, prostě to vymažu," svěřila se v minulosti finalistka French Open 2019, že se postupně naučila s nenávistnými vzkazy žít.

Velkou nepříjemností pro Markétu Vondroušovou je i další prostor pro její kritiky, kteří jí vůbec nešetřili za využití chráněného žebříčku, díky kterému si zajistila nominaci na olympiádu do Tokia. Tam se nepodívá Karolína Muchová, která v letošní sezóně předvádí vyrovnanější výkony, ale Vondroušová si svou nominaci uhrála již dříve.