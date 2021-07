Spojené osudy českých a dánských fotbalistů: Kdo si je nejvíc podobný?

Život se s nimi nemazal. Jak Ševčík, tak i Boilesen si z velké lásky udělali děti, jenže když jejich vztah s partnerkami krachnul, zbyli na vychovávání sami. Slávista »Ševa« dělá vše pro to, aby čtyřletého synka Péťu vídal co nejčastěji. Když má čas, nasednou třeba na kolo a vyjedou si na túru.

V zajetí rituálů

Pověry, ty k nim patří. V českém týmu je jejich králem »Suk«, který před každým zápasem musí vyrazit k bráně a dotknout se břevna. „Na hřiště vždycky nejdřív vykročím pravou nohou, ze hřiště levou,“ přidává další zvyk opora West Hamu.

To dánský kapitán Kjaer je zase háklivý na stulpny. „Jako první si je vždycky musím nasadit na pravou nohu. Ale nedělám to jen před zápasy, takhle to mám i ráno s ponožkami,“ chechtá se stoper AC Milán.