Kordové pobláznili tenisový Wimbledon: Geniální šílenci!

Ten vytáhlý klučina nemá žádné limity! Tenisový svět žasne nad další jízdou, kterou předvádí Čechoameričan Sebastian Korda (20). Při své wimbledonské premiéře si zahraje o čtvrtfinále.

Jeho slavný otec Petr Korda (53), grandslamový šampion a druhý tenista planety, ztratil pověstný klid a pumpoval v lóži pěstmi. „Proboha, vidíte tátu?!“ sdílela video i jeho dcera Nelly. Minulý týden vyhrála první major v kariéře a je královnou ženského golfu, teď exceluje její brácha. „Tohle je úplně šílené,“ smál se Sebík, jenž už je v elitní padesátce.

Korda u svých dětí vypěstoval zaujetí pro sport a s vyhlídkou dlouhodobých úspěchů je nutil k bolestným obětem. Teď »týrá« syna. Místo do grandslamové Austrálie, kde by ztratil spoustu času v bublině, jej poslal na malé turnaje do Francie, čerstvě mu zatrhl i olympiádu, kde se mohl setkat s oběma ségrami reprezentujícími USA v golfu, a zařídil mu přípravu na betonech.

„Tvrdím to už léta: Petr je napůl génius a napůl šílenec,“ smál se chilský manažer Patricio Apey, který se staral o něj a teď i o jeho tři potomky. „Když moje děti hrají, mám pekelné nervy. Dívat se na tenis je horší, při golfu se můžete aspoň projít,“ přiznal Petr, že ve wimbledonské lóži úpí.

Jeho syn je ale nadšený, že ho s sebou má. „Je šťastný z mých výher, ale vidí i chyby a hned je na mě naplno vybalí. V tom je skvělý: žádné cukrbliky, ale rovnou na věc,“ prozradil Sebastian.

V pondělí mu bude 21 let a čeká ho osmifinále s Chačanovem. Dočká se pochvaly aspoň na oslavě?