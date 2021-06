Jestli by někdo mohl sepsat návod, jak vychovat veleúspěšného sportovce, tak je to bývalé tenisové eso Petr Korda (53) se svou chotí Reginou (53). Všechny tři děti sportovní nadání podědily. Tenisu se sice věnuje pouze syn Sebastian (20), ale dcery Jessica (28) a Nelly (22) jsou špičkové golfistky. Nelly se dokonce aktuálně vyhřívá na čele světového golfového žebříčku. Co prozradila na své rodiče?

Až do neděle byl otec Petr jediný, kdo někdy vyhrál jednu z hlavních trofejí svého sportu. Hlava rodiny triumfovala v roce 1998 na Australian Open. Teď už je ale vše jinak. Mladší z dcer ovládla turnaj KPMG Women's PGA Championship a připsala si tak největší titul kariéry. A ještě jeden milník víkendové vítězství znamenalo. Nelly se katapultovala do čela světového žebříčku. Tím se může pochlubit jako jediná z rodiny. Tenisová legenda byla nejvýše na druhém místě.

Po velkém triumfu se rozpovídala, co pro ni podpora rodičů znamená. „Když jsem dole, vždycky jsou tady pro mě,“ popsala pro CNN Sport nejdůležitější aspekt podpory. „Je to neustálá horská dráha, díky tomu, že to sami prožili, tak nám pomáhají s tou mentální stránkou. Ale je šílené a krásné, že jsem konečně stejně jako táta vyhrála major, teď už nebude na večeři lídr s tou svou maličkostí,“ cení si největšího úspěchu kariéry čerstvá světová jednička. Zároveň si nezapomněla do tatínka rýpnout.

Slova uznání měla i pro svou talentovanou sestru Jessicu. „Bez ní bych tu nebyla. Málokdo ví, kolik toho pro mě udělala. Vždy je tu pro mě a je také nejlepší kamarádkou na cestování. Upřímně, nemůžu jí dostatečně poděkovat a ona je velkým důvodem, proč jsem dnes tady,“ vychválila milovanou sestru. Ta se turnaje zúčastnila také a skončila na děleném patnáctém místě.