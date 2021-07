Hrdina Satoranský přiblížil Tokio: Jsem rád, že se můžeme porvat

Basketbalisté setřepali nervozitu, po dvou nepřesvědčivých výkonech s Tureckem a Uruguayí odehráli zápas ve stylu, kterým se prezentovali na mistrovství světa v Číně. Češi 39 minut přehrávali superfavorita, jenž v domácí kvalifikaci postavil tým s většinou hráčů z NBA. Chuť a zápal na straně svěřenců kouče Ronena Ginzburga rozmetaly papírové předpoklady. „Já jsem klukům říkal, že Kanaďané vypadají dost mrtví. Že nás podcení, bylo vidět už na rozcvičení, kdy to skoro odchodili. Nahecovali jsme se, chtěli jsme jim ukázat, že umíme hrát dobrý basket, aby nás začali respektovat,“ líčil kapitán reprezentace Tomáš Satoranský.

Dlouho byl český tým veden především zkušeným Blakem Schilbem (31 bodů, 7 trojek, 7 asistencí), který si otevřel střelnici. „Blake odehrál úžasný zápas. Je skvělé, že se v něm vzala ta síla. Dodal nám sebevědomí tím, jak dával. Potom jsme se k tomu přidali i my,“ ocenil výkon sedmatřicetiletého rodáka ze státu Illinois Satoranský.

Absolutorium zasloužil také Ondřej Balvín (14 bodů, 19 doskoků, efektivita +33), kterého v závěru málem ze hry vyřadila sekera do hlavy ze strany Kanaďana Treye Lylese. „Ondra hrál úžasný zápas. S Honzou Veselým byli v obraně hrozně důležití, sbírali doskoky,“ chválil devětadvacetiletý Satoranský.

Basketbalový mejdan se však v závěrečné minutě čtvrté čtvrtiny proměnil v horror.

Na startu poslední minuty vládli Češi desetibodovým!!! náskokem.

Čtyřicet sekund před koncem drželi vedení ještě o devět bodů, po dalších dvaceti sekundách o šest… I to bylo málo. Kanada využila zaváhání a těžkou střelou největší hvězdy Andrewa Wigginse zázračně dostala do prodloužení.

„Ta koncovka byla zase nezvládnutá. I přes některé naše chyby oni dávali těžké střely, které nedávali celý zápas. Ukázali, že jsou strašně talentovaný tým, který má osm hráčů v NBA,“ řekl Satoranský.

V úvodu nastavené pětiminutovky byli hráči české reprezentace jako opaření. Jenže únava dolehla i na Kanaďany, kteří se v závěru základní hrací doby vydali na maximum. „Já jsem strašně hrdý na to, jak jsme dokázali zareagovat v prodloužení. Před ním to bylo hodně špatné. Nevěděl jsem, kde vzít tu sílu, ale ukázali jsme, že jsme schopni hrát spolu a dovést to do vítězného konce,“ chválil „Saty“.

Právě jediný současný Čech v NBA si vzal na triko poslední akci zápasu za nerozhodného stavu 101:101. Lišák s osmičkou na dresu svým dalším svým geniálním trikem v zápase – střelou o desku – zajistil postup do finálového zápasu.

O Tokio se Satoranský a spol. porvou v noci na pondělí s Řeckem, které ve druhém semifinále otočilo souboj s Tureckem a zvítězilo 81:63.