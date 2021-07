Češi patří podle výsledku na šampionátu do elitní osmičky starého kontinentu, tím pádem mají potenciál postoupit i na mistrovství světa, kam se dostane třináct evropských týmů. Hraje se už příští rok v Kataru.

Z Patrika Schicka je zbraň, kterou Česku závidí zbytek Evropy. Holeš je ve středu pole tvrdý jako kámen, Souček zvládá práce všeho druhu, na Euru to byla především brigáda na podporu obrany. Stopeři Kalas s Čelůstkou obstáli nad očekávání – na podzim se k nim snad přidá i Kúdela, jemuž vyprší 10zápasový trest, z nějž mu kolegové během ME polovinu odmazali.

Skončil kapitán Darida (30), hráč fanoušky podceňovaný jako svého času Plašil – místo něj by měl koncem roku naskočit uzdravený nadějný Provod. Vaclík , ač letos skoro nechytal, potvrdil extratřídu. Nikdo není zralý na to, aby to zabalil. Je slušný předpoklad, že nahoru půjde Hložek.

„Už nyní jsme měli součástí kádru talentované hráče, kteří mohou být součástí mužstva i v budoucnu,“ připomněl trenér Šilhavý . Navíc parta, která vydržela 36 dnů v covidové bublině a zachovala si psychické zdraví, ustojí snad už všechno. Tak vysoké karty trenér fotbalové reprezentace Česka dlouho v ruce neměl! Před bojem o světový šampionát, kam se Češi nedostali už patnáct let, jsou to povzbudivé zprávy!