Jirkal hodnotí Čechy: Dávám jedničku. Pilíř Kalas, kdo má na Premier League?

Kdyby známkoval, dal by českému týmu za vystoupení na mistrovství Evropy jedničku. Zkušený trenér a analytik Miroslav Jirkal cestu do čtvrtfinále šampionátu chválil. „Tým jako celek působil výborně, můžeme být spokojení, že to takhle dopadlo,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium Jirkal, který dělal u národního týmu léta pozorovatele Karlu Brücknerovi. Chápal, proč kouč Jaroslav Šilhavý vrátil do sestavy na čtvrtfinále proti Dánsku Jana Bořila nebo že jen na tribuně seděl talentovaný Adam Hložek. Zamyslel se i nad budoucností některých hráčů. Komu by slušela Anglie?

Bylo čtvrtfinále stropem pro český tým?

„Myslím, že takhle to nelze položit, celkový výsledek je třeba vidět i ve vztahu k ostatním zápasům. Náš tým je všechny odmakal včetně toho posledního proti Dánsku. Trošku na něm byla vidět únava, ale ta se projevuje na všech mužstvech, sezona je dlouhá pro všechny. Náš tým je složený z velmi dobrých hráčů, kteří v průběhu celé sezony podávali vynikající výkony. Myslím, že v tom pokračovali na šampionátu, platí to hlavně pro naše opory. Součka, Schicka, Coufala, Vaclíka, přidali se Barák nebo Holeš. Neopomenul bych obránce, protože defenziva byla hodně kompaktní. Panovala obava, jak obrana zvládne tenhle turnaj. Zvládla ho na výbornou. Byl jsem až udiven, jak se Čelůstka s Kalasem dali dohromady. Obrana byla pevnou součástí našeho týmu.“

A ofenziva?

„Co se týče útoku, tam jsme trochu limitovaní, protože k Schickovi nemáme dalšího evropského útočníka. Krmenčík, Vydra a Hložek se snažili, ale zatím to nejsou evropští útočníci s formou Schicka. Nahrazovali jsme to jinak – středopolaři, kteří se tam dostávali z druhé vlny. Náš výkon se zdál možná upracovaný, ale měli jsme kombinačně silné mužstvo, které na polovině soupeře hrozilo z každé situace. To, že jsme neměli takovou finální fázi, souvisí s tím, co jsem říkal o útočnících. Ale hráči, kteří byli na hřišti, odvedli sto procent. Tým jako celek působil výborně, můžeme být spokojení, že to takhle dopadlo. Ano, všichni včetně hráčů si přáli, abychom dosáhli víc, věřili jsme, že zúročíme tu týmovou sílu, jeli jsme na krev. Každopádně bych dal našemu týmu jedničku.“

Co českému týmu chybělo ve čtvrtfinále?

„Myslím, že z hlediska hry nám nechybělo nic. Dobře jsme drželi míč, dostávali jsme se do situací kolem vápna, byli jsme koncentrovaní. Zradil nás však první poločas. Hned v úvodu jsme dostali gól z rohu, nepohlídali jsme si volného hráče. To dalo ráz celému utkání. Nahrálo to Dánům, kteří mohli zabezpečit obranu a hrát na protiútoky, což je jim vlastní na celém turnaji. Dánové hrají velmi intenzivně, proto jsem čekal, že ve druhé půli odpadnou. Únava se na nich projevila, my jsme měli situace, diktovali jsme tempo hry, ale už jsme nedokázali vyrovnat.“

Jak jste vnímal návrat Jana Bořila do sestavy místo Pavla Kadeřábka, kterému vyšlo osmifinále proti Nizozemsku?

„Rozuměl jsem tomuhle tahu. Bořil byl celé období součástí týmu na hřišti, zná