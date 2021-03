Schick? Zbytečný zkrat, hodnotí Čechy Koller. Souček na sebe šije bič

Provokace, tahání obránců, všemožné triky, jak zpacifikovat útočníka. Jan Koller tohle z vlastní kariéry, kde to dvoumetrový obr dotáhl až na nejlepšího střelce české fotbalové repreznetace, moc dobře zná. Počínání Patrika Schicka, který byl za ohnání po soupeři vyloučen ve Walesu (0:1), dokáže lidsky pochopit. „Ale je to ponaučení pro příště, že tohle dělat nemůže,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Schick má alespoň štěstí v tom, že trest, který téměř jistě přijde, se nepřenáší na letní EURO, ale až do podzimního pokračování v kvalifikaci. Česká reprezentace tak na velkém turnaji nepřijde o jednu z klíčových postav týmu. „Příště ale musí být disciplinovaný,“ upozorňuje Koller.

Škoda, že Češi ve Walesu přišli o body, že?

„Ten zápas se mně líbil samozřejmě méně, než to, co předvedli Češi proti Belgičanům. Wales hrál hodně defenzivně, přesto jsme si vytvořili šance. Produktivita byla asi klíčová v tom, že jsme prohráli a ten zápas nezvládli.“

Jakub Jankto měl jen v prvním poločase pět střel na bránu…

„Jo, jo. To byly zajímavé možnosti, z pěti takových střel je třeba aspoň jednou trefit bránu, aby mohl vstřelit gól. Je to škoda. Ve druhém poločase měl slibnou šanci Provod, to také nevyřešil nejlépe. Vyústilo to v Čelůstkovu stoprocentní možnost v nastavení, kdy jsme mohli alespoň srovnat na 1:1.“

Ovlivnilo zápas vyloučení Patrika Schicka?

„Hodně. Šli jsme do deseti, navíc ztratili důležitého útočníka. Jak nastoupil Michael Krmenčík, byl hodně vidět a byl nebezpečný. Trenér šel do druhého poločasu s nějakou taktikou, jak zlomit jejich obranný val. Pak přijde tohle, je to velké oslabení.“

Vy sám jste zažil mnohokrát, že vás obránci tahali za dres a snažili se vás rozhodit. Měl se Patrik Schick ovládnout?

„Samozřejmě ano. Ve Walesu jsem také hrál, vím, jací jejich hráči jsou. Obránci jsou důrazní, snaží se vás všemožně rozhodit, tahat. Takových minizákroků na něj asi mohlo být v zápase víc, už to prostě nervově nevydržel a ohnal se po něm. Ale tím oslabil celý tým, ještě když se takhle prohraje, asi se necítí dobře. Aspoň je to ponaučení pro příště, že tohle dělat nemůže. Ale jako útočník, který to zažil, jeho naštvání dokážu pochopit.“