Coufal: Před týmem smekám. Schick? Říkal jsem, že bude nejlepší střelec

Těžký zápas, co?

„Všichni jsme věděli, že půjde o důležité utkání. Počítali jsme s tím, že Skotové na nás vletí. Měli na začátku trochu závar, ale pak jsme se dostali do hry. Někdy jsme byli neklidní a vyhazovali moc balonů, vzadu musíme být pevnější, ale musím smeknout klobouk před celým týmem, jak utkání zvládl. Podržel nás Váca (Tomáš Vaclík), stopeři odehráli výborný zápas.“

Dva góly dal Patrik Schick. Co jste říkal jeho druhé trefě z půlky hřiště?

„Když jsem tu situaci na hřišti viděl, napadlo mě, že bude střílet. On je geniální, což ukázal. Nejdřív si krásně naběhl na centr a trefil se poprvé, druhá branka byla neuvěřitelná. Máme nejhezčí gól šampionátu. Před turnajem jsem někde řekl, že bude nejlepší střelec. Teď má stejně gólů jako Lukaku. Věřím, že přidá další góly.“

Jak moc vám pomohl brankář Tomáš Vaclík?

„Jeho nemá cenu snad ani komentovat. Podržel nás, chytil dvě tři loženky. Vždycky je dobře, když se můžete o brankáře opřít. Když víte, že máte zeď, oporu, co vás podrží, když uděláte chybu. Před zápasem jsem mu říkal, ať něco chytí. Jsem rád, že mě poslechl. Snesla se na něj trochu kritika, lidé mu moc nevěřili, poukazovali na to, že nechytal v Seville. Jsem rád, že to takhle zvládl. Potvrdil, jak kvalitní gólman to je.“

Potěšil vás ostrůvek českých fandů na stadionu?

„Musím lidem, co tam byli, poděkovat. Byly úseky, kdy byli skotští fanoušci zticha a byli slyšet jen naši. Už ani nevím, kdy jsem takhle naposledy děkoval fanouškům po výhře. Musím říct, že je to úžasné. Všichni jsme si to užili a doufám, že se dostanou i na zápas s Chorvatskem a budou nám držet palce.“

Jaká byla celkově atmosféra na stadionu? Nebyla vůči vám nevraživá?

„Není proč. Přijeli jsme sem hrát fotbal. Že se stalo něco mezi Slavií a Rangers? To je pryč. Nepřijeli jsme se mstít nebo někoho nakopat, ale hrát fotbal a pro tři body, což se nám podařilo. Nevraživost mezi Českem a Skotskem neexistuje. To, že na nás skotští fanoušci na začátku bučeli, je normální. I oni se zasloužili o skvělou atmosféru, která tady byla. Konečně jsme si připadali jako na fotbalovém stadionu.“

