Už jen dva kroky k absolutnímu štěstí. Tenisová hvězda Karolína Plíšková (29) si dnes zahraje semifi nále Wimbledonu a doufá, že se přiblíží grandslamovému snu. Teď, nebo nikdy!

Pamatujete? Když před pěti lety poté, co v semifinále US Open šokovala ikonu Serenu Williamsovou , smolně padla ve finále s Němkou Kerberovou, zůstávala nad věcí. „Jsem i tak ráda a věřím, že další šance na grandslamový titul přijdou,“ chlácholila se.

Nepřišly! Byla sice světovou jedničkou, jenže na turnajích »velké čtyřky« došla už jen dvakrát do semifinále. Ztrácela nervy, když jí kdekdo připomínal, že trofej stále nemá. „Už jsem z těch věčných otázek unavená,“ stěžovala si. „I když jsem nezískala žádný grandslam, jiné holky třeba jeden mají, ale pak už nikdy nic nevyhrály, nejsou ani v top 10, nedokázaly si udržet výkonnost. Vážně nevím, co je lepší,“ dumala.

Svému snu obětovala vše, investovala do širokého týmu, neustále měnila trenéry a hledala toho pravého. „Třeba se mi to nikdy nepovede, ale chci pro to udělat všechno,“ říkávala.

A teď, po mizerných měsících, kdy jí pandemie vzala pohodu a ona s bídnými výsledky v kapse už možná sama přestávala věřit, je to tu. Šance! „Věřila jsem, že svou hru najdu, ale stejně mi to přijde jako sen,“ smála se své letošní wimbledonské jízdě.

Dnes ji čeká běloruská sexbomba Sabalenková, žena jako hora, která se ráda polonahá promenáduje před hledáčky fotografů. V případném sobotním finále lepší z dua Bartyová – Kerberová. „Pořád jsem od titulu strašně daleko, nemyslím na něj,“ mávla rukou Plíšková . Měla by. Táhne jí na třicítku, skvělých soupeřek kolem ní je habaděj. Další tak velké příležitosti se už dočkat nemusí!