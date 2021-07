KP vs. Aryna: konec zoufalství, cíl se blíží. Průlom potřebují obě

Když se utká Karolína Plíšková s Arynou Sabalenkovou, jsou to hutná dramata do posledního míče. Střetly se zatím dvakrát v sezoně 2018. Na betonu rozžhaveného Cincinnati Plíšková nezužitkovala dva mečboly a padla 5:7 ve třetí sadě. O pár měsíců dřív na eastbournské trávě triumfovala Sabalenková 7:5 v tiebreaku rozhodujícího setu. Těsnější to být již nemůže. A stejně vratký se zdá i osud dnešního mače o finále Wimbledonu, zdaleka nejdůležitějšího, který ty dvě spolu zatím svedly.

Plíšková musí dobře vědět, jak se Běloruska Sabalenková cítí. Vždyť i ona do svých 24 let platila za grandslamového otloukánka, jemuž bylo neprostupnou zdí 3. kolo, než se při US Open 2016 utrhla z řetězu a zastavila se až ve finále. Sabalenkové je nyní třiadvacet a blaží ji pocit, že konečně překonala sama sebe. Už nemusí čelit štiplavým otázkám, jak je možné, že zvládla vyhrát 10 turnajů WTA, ale na největší scéně neustále kolabuje.

Program Wimbledonu Bartyová (1-Austr.) - Kerberová (25-Něm) KAR. PLÍŠKOVÁ (8) - Sabalenková (2-Běl.) (Centrkurt – začátek 14:30)

„Na grandslamech jsem trpěla, nezvládala emoce. Po každém neúspěchu jsem byla tak zklamaná, že nedokážu čelit tlaku. Vážně jsem si myslela, že se do druhého týdne nikdy nepodívám. Ale hodně jsem pracovala s psychologem, dala jsem tomu vše a teď jsem blízko cíle. Udělám všechno, abych grandslam vyhrála,“ hlásá rodačka z Minsku, jež má na levém předloktí vytetovanou tygří hlavu. Ta má symbolizovat dravost a především fakt, že se narodila v roce 1998, jenž byl v čínském kalendáři rokem tygra. „Bylo mi asi devatenáct. Táta se smál, máma se mnou týden nemluvila. Pak říká: Doufám, že je to tvoje poslední tetování,“ líčí Sabalenková, která se prý jen otočila a prohodila: „Na to bych nespoléhala…“

Pokud mají s Plíškovou ještě něco společného, je to jejich přímočarost. Diplomatky by z nich byly mizerné. Nepřetvařují se, co si myslí, to také povědí. Češka klidně zkritizovala Wimbledon za to, že s ní jako nasazenou osmičkou vymetal v úvodních čtyřech zápasech malé kurty. Sabalenková zase neměla problém říct, že vzhledem ke svým kvalitám měla být v posledních kolech grandslamů už dávno. Prostě ranařka.

Povoláním tenistka, postavou spíš vzpěračka. O jejích tréninkových dávkách a čase stráveném v posilovně se vyprávějí legendy. Vyhraje turnaj, na druhý den už zvedá činky v jiném městě. Na svou sílu sází i v tenise. Tvrdé podání, během zápasů střádá kupu vítězných úderů. „Musíš se ale naučit, abys z každého míče nehrála winner,“ nabádal ji dřív její trenér Dmitrij Tursunov, sám bývalý dobrý hráč. Sabalenková se zlepšila, už zapojuje i hlavu, prospívají jí deblové zápasy, ve čtyřhře je světovou šestkou.

„Je to moje velká oblíbenkyně, mám ji hrozně ráda. Na nic si nehraje, jde do míčů za každou cenu, super servis. Je odvážná, při brejkbolu jde do výměny naplno a to se mi prostě líbí. Nezdržuje zápasy, je férová. Dokáže uznat soupeřku, směje se při zápasech. Je taková živočišná, na její tenis se hezky dívá. Je to mohutná holka od přírody, i kdyby držela jakoukoliv dietu, nezhubne. Ale pohybuje se dobře, dobře předvídá. Není to pro ni úplně problém,“ popisuje bývalá tenistka a dnes komentátorka Klára Koukalová.

Sabalenková letos vyhrála už 34 zápasů, nejvíc ze všech. Patří jí čtvrté místo žebříčku. S Plíškovou hrála poslední zápas před třemi lety, od té doby udělala velký pokrok. Konečně ukazuje konzistenci výkonů, její velký skok začal loni na podzim v Ostravě. Tam vyhrála turnaj, další týden vládla v Linci, začátkem roku pak v Abú Zabí – šňůru natáhla na 15 vítězství. Coby jedna z největší favoritek Australian Open ale selhala.

Dnes má ale grandslamovou opici ze zad a před sebou velký cíl. Stejně jako Plíšková, vytrvalá čekatelka na slávu. Jen jedna z nich může být wimbledonskou finalistkou.