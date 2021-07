Plíškobot procitnul, když se to (ne)čekalo. Čeká běloruské kladivo

Tak dlouho poslouchala Karolína Plíšková, že její tenis musí psát i na trávě, až nakonec trefila i wimbledonský úspěch. Ve své nejhorší sezoně za dlouhé roky. Na devátý pokus prošla v All England Clubu do prvního semifinále, když udolala Švýcarku Viktoriji Golubicovou 6:2, 6:2. Na všech grandslamech se tak už v kariéře dostala mezi čtyři nejlepší, což je obrovský zápis. V turnaji zbyla z Češek poslední, neboť ve čtvrtfinále naopak ztroskotala Karolína Muchová.

Chaos jménem WTA Tour pokračuje. Tři grandslamy letošního roku mají dvanáct různých semifinalistek. To je bezprecedentní éra ženského tenisu. Přesto mají turnaje velké čtyřky letos něco společného – ani na jednom nechybí mezi elitní čtyřkou česká tenistka.

Po Karolíně Muchové v Melbourne a Barboře Krejčíkové v Paříži nadešel v Londýně čas Karolíny Plíškové. Jak už to tak ve sportu chodí, KP prorazila ve chvíli, když to od ní nejméně čekáte. Vždyť před Wimbledonem prohrála oba své zápasy na travnatých turnajích v Berlíně i Eastbourne, před travnatým grandslamem vypadla po pěti letech z top 10 a zápasovou bilanci měla na své kvality bídných 15:12.

Grandslamová semifinále Karolíny Plíškové 2021 Wimbledon

2019 Australian Open

2017 Roland Garros

2016 US Open

Vyjma finále v antukovém Římě, kde zase schytala dva kanáry od Igy Šwiatekové, neměla výsledek, kterého by se mohla chytnout. Ani hostitelé z All England Clubu s ní moc nepočítali. Po čtyři úvodní kola ji vysílali na malé kurty, což brala jako příkoří vůči nasazené osmičce. Když včera poprvé vstupovala do hlavního sálu pro tiskové konference, taky se zakřenila. „Letos jsem tu poprvé.“

Pocty největším hvězdám si postupně musela vybojovat. Stejně jako úspěch v sezoně, během níž rozjela spolupráci s německým koučem Saschou Bajinem a půl roku čekala, než se výrazně prosadí. Co se děje? Má problémy v soukromí? Ničí ji nový trenér? Otázek byla spousta, výsledkových odpovědí pramálo.

„Popravdě to trochu je satisfakce, protože jsem sice byla tak nějak v pohodě psychicky i fyzicky, ale kdyby nepřišel nějaký výsledek a pořád se prohrávalo, pak by bylo těžké zůstat pozitivní,“ pokývala hlavou Plíšková, jež zkompletovala Semi Slam. Na všech turnajích velké čtyřky už se protloukla mezi čtyři nejlepší. Třeba jako Tomáš Berdych, další věčný čekatel na grandslamovou slávu, kterému však nebylo souzeno. Plíškové je stále teprve 29 let, pořád pracuje a vyhlíží svou šanci.

Období sucha bylo dlouhé. Musela čekat dva a půl roku, než zase na grandslamu něco trefí. Vždyť od sezony 2020 se na nejdůležitějších akcích soužila, vyhrála na nich jen 7 ze 12 utkání, letos skončila ve 3. kole v Melbourne a ještě o zápas dřív v Paříži. V Londýně už přidala pátý vyhraný mač za sebou. Jistě, ještě nepotkala elitní soupeřku, žádnou sokyni alespoň z top 40 žebříčku. Její jistota, pozitivita a výkony od prvního dne ale mnohé naznačují.

Stejně jako krátký proces, který na dvorci číslo 1 udělala s Viktorijí Golubicovou, šikovnou Švýcarkou s jednoručným bekhendem. Řečí čísel byl tenhle zápas v podstatě jen o servisu. Plíšková trefila 8 es a vyhrála 39 z 52 výměn, když podávala. Její soupeřka měla při svém servisu jen poloviční úspěšnost (32 z 63). Plíškobot, jak je občas přezdívána kvůli svému robotickému stylu, jede na plné obrátky. Za pět zápasů si KP prohrála servis jen třikrát, jako jediná ze semifinalistek ještě neztratila se.

Konečně si dokazuje, že i na wimbledonské trávě může sbírat velké výsledky. „Spousta lidí říkala: Tak v Paříži se dostaneš do semifinále a na Wimbledonu ne. Jak je to možné?“ vyprávěla Plíšková, jež vlastní 16 turnajových titulů, z čehož tři pocházejí z trávy (2xEastbourne, 1xNottingham).

Od toho čtvrtého a nejcennějšího ji dělí stále dva zápasy. „Pořád je to hrozně daleko,“ ošívá se Plíšková. Ten první svede ve čtvrtek s běloruským kladivem Arynou Sabalenkovou. Světová čtyřka prožívá ve třiadvaceti letech velký grandslamový průlom. Sice vlastní už 10 titulů WTA, ale až do Wimbledonu nepostoupila na grandslamu přes 4. kolo. Nyní už se prohnala do semifinále a svůj účet navýšila na 34 letošních výher, nejvíc na okruhu. Plíškovou porazila v obou vzájemných zápasech, obě to byly ale těžké bitvy, které rozhodoval těsný třetí set.

„Očekávám pořádnou bitvu. Dává ohromné rány ze servisu i při výměnách. Nebude čas na velké přemýšlení nad taktikou. Musím dělat rychlá rozhodnutí. Taky mám zbraně, které jí mohou škodit. Třeba podání. Potřebuju hrát rychle a dostat ji pod tlak,“ plánuje KP, která ještě nechce přestat překvapovat.