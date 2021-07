Rasismus kvůli penaltám! Prince Williama znechutili fanoušci

Nedáš, dostaneš, zní jedno fotbalové rčení. A tři hráči Albionu, kteří v nedělním finále neproměnili penaltu, ho teď bohužel okusili v plné parádě. Od fanoušků za své selhání v rozstřelu finále Eura schytali rasistické urážky, nad kterými vyjádřili znechucení princ William i premiér Boris Johnson.

Domácí tým prohrál finále s Itálií poté, co na závěr rozhodujícího rozstřelu neuspěli Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka. Všichni jsou tmavé pleti, na což se při urážkách směrem k nim zaměřila řada lidí na internetu.

Vedení anglického fotbalu k tomu nad ránem vydalo oficiální prohlášení. „Fotbalová asociace silně odsuzuje všechny formy diskriminace a je šokovaná rasismem, který směřoval na některé naše hráče na sociálních sítích. Jasně říkáme, že kdokoliv, kdo stojí za tak odporným chováním, není při podporování našeho týmu vítán. Uděláme maximum, abychom podpořili dotčené hráče a budeme volat po tvrdém potrestání viníků,“ uvedl svaz.

V podobném duchu se vyjádřili zástupci anglického národního týmu. „Jsme znechucení, že někteří členové našeho kádru, kteří pro národní dres udělali v létě maximum, se po zápase stali terčem diskriminujících urážek,“ napsali po finále na twitter.

Starosta Londýna Sadiq Khan vyzval majitele sociálních sítí, aby tento obsah vymazali. Twitter informoval, že kvůli rasistickým urážkám anglických fotbalistů byla odstraněna více než tisícovka tweetů a řada účtů byla zrušena. Případy se zabývá policie.

Urážky odsoudil i premiér Johnson . „Tenhle anglický tým by měl být oslavován jako hrdinové, ne rasisticky urážen na sociálních sítích. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, by se měli stydět,“ napsal na twitter. Ostře zareagoval i princ William , který je předsedou anglické fotbalové asociace. „Je naprosto nepřijatelné, že hráči musejí čelit tomuto odpornému chování. Musí to okamžitě skončit a všichni, kteří se do toho zapojili, by měli nést odpovědnost,“ uvedl člen královské rodiny, jenž vykonává čestnou funkci v čele anglického svazu.