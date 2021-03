Krejčí před bitvou o všechno o sestavě mluvit nechtěl: Remíza nic neřeší

Ondřej Šašinka se tlačí před jednoho z Italů v zápase na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička • Profimedia.cz

Pro českou jednadvacítku se přiblížil zápas, o kterém trenér Karel Krejčí říká: „Bude jedním z nejdůležitějších v celém cyklu.“ Lvíčata v sobotu na EURO čeká bitva s domácím Slovinskem – a pokud vyhrají, přiblíží si postup do letního čtvrtfinále. „Jestli budu nervózní? To jsem před každým zápasem. Kdybych nervozitu necítil, byl bych sám ze sebe nervózní,“ pousmál se. „Snad to dobře dopadne. Byl bych moc rád, kdybychom se v květnu mohli sejít ještě jednou.“

Co čekáte od partie se Slovinskem?

„Bude to úplně jiný zápas než s Itálií, oba týmy jsou ve hře o postup a oba budou chtít uspět. Viděl jsem pár zápasů Slovinců v přípravě – a musím říct, že nemají vůbec špatné mužstvo. Je to bojovný tým a je potřeba se připravit na jejich soubojové hráče. Navíc mají velmi dobré brejkové situace a v přípravě uhráli remízy s Německem, Ruskem či Maďarskem. Určitě proti nám budou cítit velkou šanci: pokud by se jim povedlo zápas zvládnout, hráli by v závěrečném utkání s Itálií o postup.“

Plánujete po středeční remíze 1:1 s Itálií změny v sestavě?

„Zatím bych se o sestavě bavit nechtěl. Máme před sebou předzápasový trénink a po Itálii nám zůstalo pár šrámů. Uvidíme, co trénink ukáže, a podle toho se rozhodneme. Totéž platí i pro Libora Holíka, který se proti Itálii zranil. V pátek dopoledne měl program s naším fyziotýmem a pak to šel zkusit na trénink. Po něm uvidíme, co zvládne směrem k zápasu.“

Slovinci naposledy zvítězili předloni a jako spolupořadatel EURO nehráli kvalifikaci. Může to být vaše výhoda?

„Tyhle statistiky u mládežnických reprezentací moc nesleduju, protože týmy se hodně obměňují. Nicméně Slovinci mají dobře organizovaný tým s rychlým přechodem a výbornými standardkami. Sice nehráli kvalifikaci, ale v přípravě si připsali zajímavé výsledky, které je pro EURO povzbudí.“

Hrát kvalifikaci je ovšem výhodné i z toho pohledu, že těžké chvíle mohou tým zocelit. Souhlasíte?

„Je pravda, že třeba na konci kvalifikace, kdy nám v některých utkáních už nestačil ani bod, jsme to výsledkově zvládali. Věřím, že si na to kluci vzpomenou. Připravuju je na to, že nás čeká zápas o všechno. Pro jeden i pro druhý tým, remíza pro nás ani Slovince nic neřeší. Věřím, že uděláme maximum pro úspěch.“

Očekáváte, že budete muset dobývat sveřepou defenzivu? Třeba v kvalifikaci ve Skotsku jste to nezvládli a prohráli jste.

„Nemyslím si, že bychom měli vyloženě dobývat obranný val. Slovinci v přípravě i v prvním zápase na EURO proti Španělsku měli momenty, kdy obranu předsunuli a napadali vysoko. Očekávám, že proti nám se budou tlačit výš a snažit se nás donutit nakopávat míče, aby se dostali do situací, v kterých jsou silní. Budou hrát úplně jinak než se Španělskem, které je porazilo 3:0.“

Platí, že chcete nad Slovinskem zvítězit vyšším gólovým rozdílem? I to může nakonec rozhodovat.

„Rádi bychom uspěli a vyhráli, ale nedokážu říct, jakým rozdílem. Už v kvalifikaci jsme kromě dvanácti gólů ve dvou utkáních proti San Marinu neměli výrazná vítězství. Určitě ale hráče budu upozorňovat na to, že každá branka může hrát roli. Pro nás i proti nám.“