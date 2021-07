Jaromír Jágr se vrátil k účesu z 90. let: Zase nosí deku!

Ten účes byl jeho nedílnou součástí stejně jako střílení gólů. Když proto hokejista Jaromír Jágr (49) shodil v roce 1999 svůj »mullet« a šel nakrátko, způsobil šok. Po více než dvaceti letech jej má ale zpět.

K delšímu sestřihu se vrátil už před pár lety na Floridě, ale to si nechal růst vlasy rovnoměrně. Nakrátko nešel ani v roce 2018 po návratu do mateřského Kladna, které v minulé sezoně pomohl dotlačit zpět do vytoužené extraligy.

A právě na předsezonní tiskové konferenci, oznamoval zámořské posily či protahující rekonstrukci kladenského zimního stadionu, překvapil. Na hlavě měl opět resvoji pověstnou »deku«. Jarda zřejmě zaznamenal, že retro účes ve stylu vpředu byznys, vzadu párty zase letí. Kadeřníci hlásí, že na Jágra chce téměř každý, příkladem budiž i zpěvačky Rihanna a Miley Cyrus .

Když v 90. letech brankáři v NHL zahlédli Jágrovu bujnou kštici, mohli se rovnou otáčet k brance, odkud lovili puk. To již nehrozí, česká hokejová legenda na kluzištích není takovým postrachem jako dřív. Má na to ale svaté právo, vždyť v únoru oslaví padesátiny.

Daleko víc se dnes soustředí pouze na ten byznys. „Spíš se předělávám do role manažera než hráče. Jde o to skloubit manažerskou práci s tou sportovní. Je to hrozně náročné psychicky i fyzicky. Jdeš unavený z jednání a musíš odevzdat maximum, aby ses připravil. Je to zádrhel, s nímž se peru a těžko to někdo změní. Těžko se někdo dokáže vcítit do mé role,“ myslí si hrající majitel Rytířů. Třeba se staronovým sestřihem ještě nějakou párty předvede…