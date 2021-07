Jágr relaxoval s Dominikou ve Španělsku: Čtrnáct dní bez smrkání!

Složit tým, sehnat náhradní stadion a dostat se do formy. Hokejová legenda Jaromír Jágr (49) má perné léto, ale na dovolenou si s láskou Dominikou čas našel. Na nějakou dobu však naposledy.

I když má jako majitel kladenských Rytířů spoustu povinností, odpočinek byl po náročné sezoně, v níž klub postoupil do extraligy, potřeba. „Na devět dní jsem byl ve Španělsku. Na druhou stranu všechna ta omezení, kontroly a testy mi to tak znechutily, že zas dlouho nikam nepojedu. Čtrnáct dní jsem nemohl smrkat,“ orosil se před vidinou dalších nosních výtěrů.

Teď už ale zase naplno pracuje. Kvůli protahující se rekonstrukci kladenského zimáku jedná Jágr o azylu Chomutově. Sehnat musel také posily, netradičně přivedl hned šest zámořských plejerů, a dokonce kanadského kouče Jeffa Paula. „Po postupu byl český trh rozebraný a nezbývalo nám nic jiného než se podívat do zahraničí. Vybrali jsme to nejlepší, co bylo k dispozici. Máme pocit, že jsme udělali maximum,“ tvrdí hrající majitel, který v nadcházející sezoně oslaví 50. narozeniny.

Právě proto vyvstává otázka, kdy a v jaké formě jej zase fanoušci uvidí na ledě. „Kdybych cítil, že se vejdu do sestavy, hrál bych od začátku. Ale já nevím. Pokud se do ní nedostanu, nikam se tlačit nebudu a počkám si, až budu ve formě. Spíš se předělávám do role manažera než hráče. To, že hraju, je pro tým lepší hlavně z ekonomického hlediska,“ ví Jágr.

Dřív tvrdil, že hlavně nechce být k smíchu. „To jsem říkal, ale musíš zhodnotit, co pomůže. A když ano, klidně budu trapný. Nemusím nikomu nic dokazovat. Sám vím, jaký hokejista jsem byl a jaký jsem teď. Pořád ale věřím, že jen přítomností v kabině tam určitý přínos bude!“ dodává.