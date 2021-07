Covid v českém týmu: Druhý pozitivní je lékař výpravy?!

Pět let se ženete za snem, pak vám vyjde pozitivní test a je po všem. Jednou z prvních obětí covidu na hrách v Tokiu je český beachvolejbalista Ondřej Perušič (26). Napětí, jestli bude ve výpravě poslední, nebo jen první z mnoha, je nesnesitelné.

Japonští pořadatelé si libují, jak je počet nakažených při nájezdu do vesnice nižší, než čekali. V českém věžáku však podobné nadšení asi nesdílí. V sobotu skončil v izolaci člen realizačního týmu. A včera i první sportovec – Perušič. „Nemá absolutně žádné příznaky nemoci, nicméně PCR analýza potvrdila výsledek antigenního testu,“ oznámil šéf výpravy Martin Doktor.

Nepovinné očkování

Plážový volejbalista i druhý covid-pozitivní člen týmu, který podle informací Blesku patří k lékařskému zabezpečení, letěli do Tokia v pátek českým speciálem. Může být mezi případy souvislost? „Oba nálezy dělí tak krátká doba, že to je v tuto chvíli neopodstatněné,“ říká mluvčí českého mančaftu Barbora Žehanová.

„Kde jsem se nakazil a jak k tomu došlo, to by byly jen spekulace, to se asi nikdy nedozvíme,“ přemítá sám Ondřej, který cestoval do Tokia naočkovaný dvěma dávkami. Jestli prošel vakcinací i nakažený lékař, výbor nezveřejnil. „To je osobní záležitost dotyčného, proto ji nebudeme komentovat. Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách v Tokiu. Všem členům výpravy jsme ho pouze doporučovali, neboť jsou i lidé, kteří vakcinaci například nemohou absolvovat ze zdravotních důvodů,“ vysvětluje mluvčí Žehanová.

Kontakt omezen

Tři dny před startem sportovního svátku tak v českých řadách panuje nejistota. Všichni, kteří bydlí ve vesnici, den co den odevzdávají vzorek slin, které se testují. Stopka může přijít kdykoliv. Vedení výpravy reviduje pravidla, čeští účastníci by se neměli setkávat napříč sporty. „Protiepidemická opatření v rámci týmu samozřejmě řešíme,“ potvrzuje šéf Doktor. Všichni se teď jen modlí, aby Perušičovu cestu na kliniku k PCR testu a dál do izolace na speciální hotel už nikdo další neabsolvoval.