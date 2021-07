Stožáry pro olympiádu: Američanů se nemusíme bát. Jak se sleduje Írán?

Zvláštní Hry, před jejichž začátkem se situace neustále mění. Tak by se dala charakterizovat olympiáda v Tokiu, která začne už v pátek. Fantastickým úspěchem pro Českou republiku je už jen kvalifikace basketbalového týmu na závěrečný turnaj. Hráči jsou si ale stále vědomi, že i jediný test může jejich snažení pokazit.

„Snažíme se od toho oprostit, ale stát se může cokoliv. Zrovna jsem četl, že už i v olympijské vesnici mají pozitivní lidi. Nebude to lehké, ale myslím si, že to zvládneme,“ řekl při mediálním dni Jan Veselý, který se do reprezentace vrátil poprvé od roku 2018. „Mužstvo se za tu dobu nezměnilo. Systémy jsou stále podobné, ale kluci vyrostli a mají víc sebevědomí. Máme více zkušeností.“

Při kvalifikačních bojích v Kanadě byl právě Veselý jedním ze strůjců velkého úspěchu. Spolupráce s Ondřejem Balvínem fungovala dlouhánovi hrajícímu za Fenerbahce Istanbul skvěle.

„Na hřišti jsme si s Ondrou sedli. Komunikace na tréninku i při zápase funguje, snažíme se najít jeden druhého v nejlepší pozici a pomoct týmu. Musíme na to navázat,“ hodnotil sehranost s parťákem Veselý.

„Spolupráci s Honzou si nemůžu vynachválit. Hraje se mi s ním dobře, řídíme se základy basketu a oba si dokážeme vyhovět,“ souhlasil Balvín.

Američané se proberou

Zejména obranná sehranost dvojice čahounů bude důležitým faktorem celé olympiády. Nepropouštět soupeře k jednoduchým košům může ve finále znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Pro Veselého, který v letech 2011 až 2014 působil v NBA, nebude zápolení s největšími hvězdami nic nového, na zápas s americkým družstvem, jemuž se přezdívá Dream Team, se ale samozřejmě těší. Neúspěchům výběru kolem Kevina Duranta a Damiena Lillarda v přípravě však nepřikládá větší váhu.

„Američané mají vždy našlapaný tým, ale o to víc se toho nemusíme bát a musíme hrát naši hru. V přípravě sice dvakrát prohráli, ale mají natolik zkušené hráče a realizační tým, že si nedovolí nějaké fiasko,“ zamýšlel se Veselý. „To, že prohráli dva zápasy, je pro ně budíček před olympiádou a půjdou do každého zápasu hodně koncentrovaní.“

V žebříčku FIBA spadly Spojené státy až na třetí místo, na papíře jde ale pořád o nejsilnější mužstvo turnaje. „Tím, že dostali tyhle dvě velké facky, tak se jenom proberou a začnou hrát líp a líp,“ řekl Balvín.

Povinným vítězstvím je pro českou reprezentaci úvodní zápas turnaje s Íránem. Jediný duel, do něhož bude parta pod vedením Ronena Ginzburga nastupovat z pozice favoritů. Čechům spíš vyhovuje naskakovat na palubovku s tím, že se od nich nic nečeká a můžou jen překvapit.

Hráči si však nepřipouští, že by proti asijskému celku měli být svázáni okamžikem. „Je to sice akce, na které jsme nikdy nebyli, ale patří to k tomu,“ řekl Balvín. „Samozřejmě víme, že klíčem k postupu je vyhrát zápas s Íránem, ale takhle to bude na oba týmy. Protože z naší skupiny jsme pro ně asi nejhratelnější soupeř, takže nemůžeme uvažovat nad tím, že by nás to psychicky svazovalo.“

Íránci na to vlétnou

Velká neznámá olympijské skupiny. Shánět informace o amerických hvězdách a evropské špičce z Francie není ani pro laika žádný problém. Nastudovat ale důkladně styl prvního soupeře českých basketbalistů na tokijském turnaji se může jevit jako těžký úkol. Írán má totiž v kádru většinu hráčů z domácí ligy, která přirozeně není v tuzemských končinách příliš sledovaná. Rozebrat proto íránskou reprezentaci dostal za úkol asistent trenéra Jan Pospíšil.

„Írán odehrál v přípravě dvě utkání ve Španělsku a předtím ještě zápas v Japonsku. Takže shánět informace nebyl až takový extra problém,“ přiznal Pospíšil. „Z toho, co jsem viděl, začali vždy velmi agresivně. V momentě, kdy šel balon do dolního postavení, tak si připravovali různé pasti a chodili do rizika.“

Trenérský tým tak očekává, že žádné pomalé oťukávání české mužstvo na olympiádě nečeká. Írán nejspíš na palubovku vyběhne ve velkém tempu. Klíčovým pro celé utkání by tak mělo být úvodních pár minut, na což se reprezentace snaží připravit. „Na tohle utkání musíme být ready od první minuty,“ má jasno Pospíšil.

Zabývat se ale do detailu soupeřem není podle asistenta hlavního kouče cesta. Nejdůležitějším faktorem pro úspěch bude vyladit vlastní hru. „Z 80 % zůstává naše hra stejná a ten zbytek obsahuje jen konkrétní řešení, která se můžou měnit. Může jít třeba o individuální obranu, ale to už jsou opravdu detaily.“

Jak ale nastoupit k duelu, aby je protivník ničím nezaskočil? „Před zápasem si pustíme sestřih ke každému hráči íránského týmu. Rozebíráme potom jeho hru, jestli je to střelec nebo ne, zda chodí útočně doskakovat. Do jednoho klipu se tak dá celý hráčský profil a kluci dostanou i papírový report se všemi informacemi o jednotlivých hráčích.“

V takovém reportu se nachází údaje o výšce, váze, věku, ale také celkové kariérní statistiky a charakteristika toho, co hráč nejčastěji dělá. V den zápasu se poté detailně rozpitvává DNA celého soupeřova mužstva jako celku. „Snažíme se to hráčům opravdu vštěpovat ještě před tím, než jdou na plac. To je práce asistentů, pak už je to na samotných klucích,“ vysvětluje Pospíšil.

Írán si na rozdíl od Čechů zařídil účast na olympijských hrách už v roce 2019. V Pekingu totiž v půlce září porazil Filipíny, a tím pro sebe uzmul jediné místo pro tým z asijského kontinentu vyjma pořádajícího Japonska. V zápase s reprezentací kolem Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude ale i tak outsiderem.