Strach českých sportovců: Covidový let do Tokia. Druhý pozitivní!

V pátek odpoledne se vydali směr Tokio, to ale ještě netušili, že jim velké dobrodružství začne ještě dřív, než vzplane oheň nad olympijskou vesnicí. Plážový volejbalista Ondřej Perušič byl po příletu do dějiště Her pozitivně testován na Covid-19 a jeho účast v turnaji turnajů je v ohrožení. A v nejistotě jsou spolu s ním i další členové letu vládního speciálu…

„Díky Českému olympijskému výboru jsme dostali druhou dávku vakcíny…, radoval se Perušič před několika týdny prostřednictvím instagramu. Před čínskou chřipkou se cítil v bezpečí, a tak i ostatní nabádal k zodpovědnosti. O to překvapivější bylo, když mu v dějišti olympiády vyšel pozitivně první i druhý covidový test.

„Nemá absolutně žádné příznaky, nicméně PCR analýza potvrdila výsledek antigenního testu,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor. „Organizátoři ho pak odvezli do hotelu, který je určen pro izolování bezpříznakových případů, protože Ondra je v tuto chvíli ze zdravotního pohledu v pořádku,“ přidal šéflékař Jiří Neumann.

Perušič nyní trne, aby stihl první soutěžní zápas. Ten by měl společně s parťákem Davdem Schweinerem odehrát 26. července proti Lotyšům Plavinšovi s Tocsem. To ovšem jedině za předpokladu, že volejbalista bude alespoň šest dní po sobě testován s negativním výsledkem. Pokud by se jeho pobyt v karanténě protáhl na maximálních deset dnů, bude vedení výpravy usilovat o přeložení utkání na pozdější termín.



Spolu s Perušicem vyšel pozitivní test také dalšímu členu výpravy. V ohrožení jsou tak i ostatní, kteří v pátek odpoledne vydali směr Tokio z vojenského letiště ve Kbelích. Mezi nimi třeba volejbalistky Sluková s Hermannovou, cyklista Michal Schlegel, gymnastka Aneta Holasová, stolní tenistka Hana Matelová či šermíř Jakub Jurka.

Všichni jsou teď podrobeni pravidelným kontrolám. Podstoupili vstupní PCR test a denně se podrobují antigenním testům ze slin, které jsou přesnější než tradiční špejlí do nosu. Všechny zkoušky dopadly negativně.

Na palubě letadla se dvěma na covid pozitivními cestujícími byli také volejbalista David Schweiner s volejbalistkou Bárou Hermannovou







