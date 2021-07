Čeští olympionici si volí vlajkonoše a vlajkonošku: Dejte to »Satovi«!

Větší poctu než nést vlajku své země na zahajovacím ceremoniálu olympiády byste vybrali jen stěží. Čeští sportovci si právě volí ty, kteří se slavnostní role zhostí. Zatímco u žen se favoritka hledá těžko, mezi muži je očekávání jasné: basketbalista Tomáš Satoranský (29).

Zatímco na první olympiádě v Aténách v roce 1896 ženy chyběly, v letošním Tokiu jich bude nejvíc v historii: téměř 49 procent ze všech účastníků. Všechny zúčastněné země mají poprvé v historii alespoň jednu olympioničku a novinka čeká také zahajovací ceremoniál. „Tentokrát by měli jít dva vlajkonoši, sportovec a sportovkyně,“ řekl šéf české mise Martin Doktor České televizi.

Komu připadne ta čest? U žen přichází v úvahu například Petra Kvitová ( Barbora Špotáková ještě do Japonska neodletěla), ale mezi muži snad nikdo nepochybuje, kdo by se důležité role měl zhostit. „Volba bude na nás sportovcích, já bych dal svůj hlas Tomáši Satoranskému . Určitě si to zaslouží za to, jak zabojovali o postup v Kanadě,“ má jasno vlajkonoš z Ria Lukáš Krpálek .

Favorit se však nikam nehrne: „Nad tím jsem nepřemýšlel, vždyť teprve něco přes týden vím, že jedu na olympiádu,“ říká Satoranský. „Ale samozřejmě by to byla obrovská pocta, i když nemyslím, že bych si to ze všech českých olympioniků zasloužil zrovna já,“ dodává skromně.

Své zástupce si Češi volili v úterý, výsledky mají být jasné ve středu. „Necháme se překvapit, koho si sami sportovci vyberou,“ usmívá se Doktor. Dva vlajkonoši si spolu s ostatními sportovci užijí zahájení v pátek od 13 hodin (ČT sport).

Vlajkonoši na předchozích Hrách

Rio 2016 - Lukáš Krpálek

Londýn 2012 - Petr Koukal

Peking 2008 - Štěpánka Hilgertová

Atény 2004 - Květoslav Svoboda

Sydney 2000 - Martin Doktor

Atlanta 1996 - Václav Chalupa