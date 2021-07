Hrozí Hrám zrušení? Šéf organizátorů to neodmítl, věhlasný sponzor se stáhl

Existuje možnost, že by se Olympijské hry v Tokiu ani po ročním odsunu vůbec neuskutečnily? Ještě necelé tři dny před slavnostním zahajovacím ceremoniálem není jasno. Šéf organizátorů Toširó Mutó odpověděl vyhýbavě, hlava MOV Sebastian Bach ale trvá na tom, aby se dál jelo podle plánu. Automobilka Toyota, jeden z hlavních partnerů, se z olympiády stáhne z obavy o svou pověst.

Toširó Mutó byl na středeční tiskové konferenci v Tokiu dotázán, zda hrozí, že by olympijské hry, které Japonsko stály v přepočtu stovky miliard korun, mohly být odvolány. Tuto krajní alternativu odmítl vyloučit.

„Nemůžeme předpovídat, co se stane s počtem pozitivních případů koronaviru. Dohodli jsme se, že na základě dalších výsledků svoláme pětistranné jednání,“ vysvětlil novinářům.

V souvislosti s olympiádou zatím v Tokiu registrují 71 pozitivních případů, mezi nimi i tři české. Jako poslední přibyl kouč českého páru v plážovém volejbale Simon Nausch. Mezi několika málo nakaženými sportovci je i Ondřej Perušič.

Dalších osm členů českého týmu je v karanténě. „Mezi nimi není žádný sportovec. Nyní je i další skupina lidí, která preventivně dodržuje sebeizolaci. Opatření jsou přísná, daleko přísnější, než jsou v Česku,“ řekl na adresu organizace her lékař české výpravy Jiří Neumann.

Šéf MOV Thomas Bach ale trvá na tom, že se olympiáda odehraje. „MOV nikdy neopustí sportovce. Zrušení by pro nás byla snadná cesta. Mohli jsme čerpat z pojištění a přesunout se do Paříže 2024, ale ve skutečnosti pro nás zrušení her nikdy nebyla možnost.“

„Abychom dnes dorazili až sem, museli jsme získat důvěru. Museli jsme ukázat cestu z této krize. Museli jsme zajistit stabilitu. Museli jsme dát naději,“ horuje šéf světových olympioniků.

Automobilka Toyota ale mezitím oznámila, že nenechá v televizi vysílat své reklamy související s olympijskými hrami v Tokiu a prezident společnosti Akio Tojoda se koncem tohoto týdne nezúčastní zahajovacího ceremoniálu her. Jeden z hlavních sponzorů sportovní události si nechce poškodit image, olympijské hry se totiž konají navzdory silnému odporu japonské veřejnosti a obavám z dalšího šíření koronaviru, napsala agentura Reuters.

Toyota připravila televizní reklamu, v níž vystupují někteří sportovci, kteří se nadcházející sportovní události zúčastní. Dnes však šéf komunikace Toyoty Džun Nagata naznačil, že olympijské hry v Tokiu se stávají událostí, pro kterou je z "různých důvodů" těžší získat podporu. "Plně podpoříme sportovce a přispějeme na hry poskytnutím vozidel a dalšími prostředky," řekl Nagata.

Olympiáda má být zahájena v pátek a bude se konat v nebývalých podmínkách. V Tokiu nyní kvůli pandemické situaci platí čtvrtý výjimečný stav a na žádné sportoviště v hlavním městě nebudou smět diváci.

Toyota poskytne hrám 3340 vozidel, což je méně než původně plánovaných 3700 aut, protože ta pro diváky nejsou nutná. Přes 90 procent vozů bude mít alternativní pohon, budou jezdit na vodík nebo elektřinu. Největší automobilka světa na olympijských hrách bez diváků zrušila též akce, na kterých měla v plánu propagovat svá auta.

Japonský premiér Jošihide Suga a organizátoři události opakovaně slíbili, že hry budou "bezpečné", ale průzkumy v médiích ukazují, že veřejnost o tom přesvědčena není.

Ve víkendovém průzkumu agentury Kjódó News vyjádřilo 87 procent respondentů obavy z toho, že se olympijské a paralympijské hry v Tokiu během pandemie konají, a 31,2 procenta dotazovaných si myslí, že se olympiáda měla zrušit.