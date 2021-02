Hry v Pekingu už za rok: rychlovlakem na biatlon, suchý mráz pro Ledeckou

Odpočítávání do začátku olympijských her v Pekingu • ČTK

Z koronavirové pandemie ještě není lidstvo ani zdaleka venku, vládci kruhů ovšem stále počítají s bezprecedentním projektem. Během několika měsíců se mají uskutečnit hned dvě olympiády. Do letních Her v Tokiu zbývá už jen 168 dní, ode dneška přesně za rok má vzplát oheň zimních Her v Pekingu. „Obrovskou výzvou budou vzdálenosti mezi třemi středisky,“ líčí šéf české mise Martin Doktor.

Je to boj hned na dvou ostrých hranách. Mezinárodní olympijský výbor řeší horečnatou situaci v Japonsku, kde se kvůli neustupující pandemii všeobecná podpora tokijské olympiádě proměnila v nedůvěru. A do toho už se blíží zimní událost v Pekingu, který se má za rok stát prvním pořadatelem obou vydání Her.

Slavné Ptačí hnízdo, symbol letní olympiády z roku 2008, se světu znovu připomene jako hlavní ceremoniální stadion.

Populární Vodní kostka, v níž americký plavec Michael Phelps vybojoval rekordních osm zlatých medailí, se proměnila v Ledovou kostku pro curling.

Martina Sáblíková se může těšit na nový National Speed Skating Oval, přezdívaný Ledová stužka, který vyrostl na místech bývalých olympijských areálů pro pozemní hokej a lukostřelbu.

Hokejový tým Filipa Pešána si zahraje v halách The National Indoor Stadion s přezdívkou Vějíř, kde se v roce 2008 konaly soutěže ve sportovní gymnastice, nebo v bývalé basketbalové hale Wukesong.

Za sněhem ale budou muset sportovci samozřejmě vyrazit do hor, přičemž soutěžit se bude hned ve dvou oblastech. V předměstském Jen-čchingu se bude závodit v alpském lyžování a vyrostla zde dráha pro boby, saně a skeleton.

Ostatní sněhové sporty jsou ale ještě dál, ve středisku Čang-ťia-kchou v odlehlém distriktu Čchung-li. V zdejší olympijské vesničce stráví Hry biatlonisté, klasičtí lyžaři či snowboardisté.

„Do prvního centra, neboli clusteru je to sto kilometrů a do dalšího zase sto. Takže z Pekingu do Čang-ťia-kchou je to dvě stě kilometrů,“ popisuje Doktor. „Je tam rychlovlak, ale nevíme, jak bude praktické ho z hlediska týmů používat. Rychlovlak by měl být ze stanice v Pekingu v prvním clusteru za dvacet minut. Do druhého je to dalších padesát minut. Když si k tomu přidáte přestupy, asi to bude na dlouhé lokte.“

Doktor má čerstvě za sebou seminář šéfů misí, který ale kvůli koronavirové situaci absolvoval jen přes počítač. „Co jsme měli možnost vidět na videích, tak všechna permanentní sportoviště jsou připravená,“ líčí Doktor.

„Zajímavé je využití sportovišť, která se používala v roce 2008 na letních Hrách. Z obrázků, které nám ukázali, to vypadá hodně podobně jako v Koreji. Suchá zima a najednou sníh na sjezdovkách. Asi se musíme připravit, že tam bude hodně mrazivo, takový ten suchý mráz. Já jsem tam byl předloni na konci listopadu a už tam bylo docela frišno. Po téhle stránce to bude drsné.“

Neobvyklá asijská zima překvapila sportovce už na minulé olympiádě v korejském Pchjongčchangu. Problémem mohou být i společenské odlišnosti. Číňané například zástupcům týmům připomínali, že je neslušné zapichovat hůlky do rýže.„Sportovci jsou zvyklí cestovat po světě, v naprosté většině případů vědí, jak se chovat,“ usmívá se Doktor.

Sám spíš čím dál tím víc řeší, že se na blízkém obzoru rýsují hned dvě olympiády rychle za sebou. I proto má v českém týmu současná mise pracovní název Toking. „Občas je to hrozný bordel. Bavíme se o nějaké věci, já o Pekingu a ten druhý o Tokiu,“ usmívá se Doktor. „Sportovcům se to nesplete, ale pro nás je to trochu složité. Nejhorší je, že do sebe zasahují některé deadliny. Řešili jsme posunutí termínu na odevzdání lékařských osvědčení do Pekingu, vychází to přesně do doby Tokia. Ze srandy říkám, že tam zůstaneme a vrátíme se až po Pekingu.“

Olympijské generálky? Šance je na konci roku

Zmražený svět kvůli koronavirové pandemii přináší organizátorům zimní olympiády v Pekingu spoustu praktických problémů. Jedním z nejvýznamnějších je dosavadní absence testovacích závodů, které jsou v reglementech mnoha sportů povinné.

Ester Ledecká či Eva Samková měly už počítat dny do světového šampionátu v olympijském středisku Čang-ťia-kchou, kde si měly rok před zimními Hrami naostro vyzkoušet, co je čeká. Kvůli koronavirové pandemii je však čínská zeď na místo nepustí.

„Byl jsem extrémně nazlobený,“ líčí šéftrenér snowboardkrosového týmu Marek Jelínek. „Mít přípravný závod v dějišti olympijských her je absolutní standard a je to i v pravidlech FIS. Bude to obrovská nevýhoda pro týmy, které tam nikdy nebyly.“

Kalendář zimních sportů bývá v předolympijské sezoně obyčejně plný generálek přímo v olympijských střediscích. Všechny federace se snaží umožnit svým sportovcům zazávodit si na vrcholné akci typu světového šampionátu, nebo aspoň na závodech Světového poháru.

„Testovací závody jsou pro to, aby si mohli areály zkusit sportovci, ale je to důležité i z hlediska organizátora,“ vysvětluje šéf české olympijské mise Martin Doktor. „Když to není místo, kde je každoročně Světový pohár, zkouší se procedury, které pak fungují při olympijských hrách. Když tohle bude chybět, bude to složitější.“

V citlivé situaci jsou například sáňkaři, skeletonisté či bobisté, kteří se v závodech řítí víc než stokilometrovou rychlostí. A kromě čínských závodníků zatím olympijskou dráhu v Jen-čchingu nikdo vyzkoušet nemohl.

Čeští bobisté přitom měli na místě testovat už loni na podzim. „S Němcem Friedrichem a Lotyšem Kibermanisem jsme měli letět do Číny na testování dráhy a její homologaci. IBSF se ale rozhodla, že dráhu budou testovat pouze čínské posádky. Což je škoda, protože čím víc má pilot na dráze naježděno, tím je to lepší,“ říká český pilot Dominik Dvořák.

„Viděl jsem pár fotek, mapku, z toho se hrozně těžko pozná profi l dráhy. Zvnějšku se mi dráha líbí. Nad ní je stříška ve stylu čínských pavilonků. Točí se to, vypadá to jak čínský drak. Ale měli jsme tam být a mít to naježděné.“

Specifikou olympiády v okolí Pekingu může být i neobvyklá suchá zima. Snowboardkrosaři si podobné podmínky vyzkouší příští týden na MS ve švédském středisku Idre Fjäll, kam byla jejich vrcholná akce z Číny přesunutá. „V Číně bude v tomhle období taky velká zima, takže si vyzkoušíme závody v podobném počasí. Švédsko byla z tohohle hlediska úplně ideální volba,“ pochvaluje si Jelínek.