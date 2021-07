Rozčílený šéf tenisu: ČOV je šlendrián! Peníze vyhazují z okna, o základní věc se nepostarají

Hledá se viník olympijské covidové kauzy! A tak se vše točí kolem zpackané logistiky při letu hrůzy a neočkovaného fedcupového lékaře Vlastimila Voráčka, který byl první nakaženým. Šéf tenisového svazu Ivo Kaderka Blesku popsal, jak to podle něj bylo s jeho nominací, a na adresu funkcionářů Českého olympijského výboru a jejich činnosti si ještě řádně přisadil.

Z vyjádření ČOV to vypadá, že kauzu hodili na vás jako tenisový svaz.

Trošku a jsem hodně rozčílený, protože ČOV se mezi olympiádami plete do sto padesáti věcí, do kterých se plést nemá, a potom nedokáže kvalitně zabezpečit to, za co je plně zodpovědný. To, co tvrdí, je totální lež a nesmysl, protože ten lékař tenisovým svazem nominován nebyl, svazu to nepřísluší, nikde nenajdete žádný náš podpis.Český tenisový svaz nenominoval doktora Voráčka na olympiádu, a to, co prohlásil ČOV přinejmenším a slušně považuji za blábol. Ať si pánové z výboru postarají o to, co já už léta po kaderkovsku říkám: aby sportovci měli pořádný oblečení, pořádné vybavení, dobré doktory, dostatek plzeňského piva ve sklepě a hlavně letenky byznysem, aby Krpálkové, Dostálové a další dvoumetroví stokiloví chlapi neletěli 15 hodin v economy a neleželi na karimatce u nouzového východu jako jistý olympijský vítěz. A pak se týden léčili se zády. Ostatní je starost sportovních svazů. Ale oni ne, strkají nos do nominací, což jim vůbec nepřísluší, a pak se nepostarají o to, aby dokonale zkontrolovali tuhle základní věc, a to je tohle proticovidové opatření. Je to jejich zodpovědnost a jejich šlendrián. Tečka.

Doktor Voráček tedy v Tokiu není s tenisovou výpravou?

Není. Je to lékař českého olympijského výboru, který byl nominován českým olympijským výborem a kdo bude potřebovat jeho služby v průběhu her, o tom rozhodne daná situace. On je dobrý doktor, to všechna čest, a měl by sloužit všem sportovcům. Je pravda, že bývá u Fed Cupu jako jeho lékař. Ale to není olympiáda. To, že má něco společného s tenisem, to je pravda, ale to není olympiáda. Takže to je jen zodpovědnost ČOV, něco se jim nepovedlo, tak si honem pěkně umyjeme pacičky a přehodíme to někam jinam a zbavíme se zodpovědnosti. A to mi hrozně vadí. Hrozně.

Doktora Voráčka dobře znáte, říkáte, že je skvělý doktor, ale jeho názory na covid jsou kontroverzní. Vzal byste ho vy osobně na olympiádu?

Ničí názory na covid nekomentuji. Každý je svobodný člověk a musí mít svoji zodpovědnost vůči sobě i ostatním, jak k tomu přistoupí. Nekomentuji to, co je, nebo není. Jestli měl být očkovaný, nebo ne. Můj názor je, že lékaři olympijského týmu by měli být očkovaní, ale je to zase na tom ČOV, jak si ty podmínky s nimi nastavil, jak si to zkontroloval, jak je dal nebo nedal do bubliny a co pro to udělal. Já ani nevěděl, že tam s nimi jede. To vám říkám na svoji čest. Dověděl jsem se to, až když část výpravy byla tam. Moje starost je mít hráče a trenéry.

Po Riu ČOV vytvářel ty své slavné top teamy a chtěli jim posílat státní peníze, o které potom vytvářeli války. Já jsem je poslal někam. Napsal jsem jim, jestli se nezbláznili, když chtějí svazům čtyři roky před OH říkat, kdo bude zařazený v top teamu na olympiádu. Napsali mi čtyři jména, o kterých jsem jim řekl, ať nepočítají, že tam pojedou. Samozřejmě jsem měl pravdu, protože to byl Štěpánek, Strýcová, Šafářová a Hradecká. Ty sami zařadili do státní přípravy za státní peníze. Úplný nesmysl a vyhazování peněz z okna. Když se mají starat o věci, které jim přísluší a patří, tak to v pořádku není, a v momentě, kdy se to provalí, tak by to hodili na jiné – my nic, my muzikanti. To teda ne, to si vyřídím přímo s jejich předsedou Kejvalem, ať si tam chlapce zklidní a dá jim mokrý hadr, než zase budou blábolit nesmysly do novin.

Máte strach o tenistky?

Mluvil jsem s Petrem Pálou a ten říkal, že je všechno v pořádku, držíme. Pozdravoval jsem je, myslím na ně. Vždyť tenisová výprava je snad nejsilnější v historii a je to šance na několik medailí. Aby mě to neštvalo, ale co můžu dělat. Pak tam mám ještě zetě Krpálka, taky adept na medaili.

Mají padat hlavy na ČOV?

Nenazýval bych to padáním hlav, ale úplně jinak: Zdravý selský rozum a každému, co jeho jest. Sport a sportovní příprava patří jednou pro vždy svazům. Olympijský výbor ať připraví podmínky pro účast sportovců na OH. Ať se přestanou montovat do toho, co jim nepřísluší. Do nominací, do rozdělování státních peněz. Od toho tu dnes máme agenturu. Ať dělají to, za co jsou zodpovědní. Vytvořit nejlepší podmínky proto, aby tam sportovci ve zdraví doletěli. A ne se starat o blbosti.