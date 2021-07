Neusser kritizuje ČOV: Neochránili sportovce. Komise bude z odborníků

Okolnosti letu speciálu do Tokia s částí české olympijské výpravy, po kterém následovala série covidových případů , má vyšetřovat komise ministerstva zdravotnictví. Uvedl to předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser.

„Český olympijský výbor (ČOV) má jedinou povinnost a odpovědnost, a to v pořádku odvést a navrátit české sportovce z olympiády, což nedokázal,“ uvedl Filip Neusser v prohlášení.

Nový předseda NSA připomněl, že očkování u sportovců na olympiádě není povinné. Na palubě byl i neočkovaný lékař Vlastimil Voráček, u kterého odhalily testy na letišti v Tokiu pozitivní nález.

„Očekával bych nicméně, že ČOV nastaví hygienická opatření, která ochrání české sportovce. FAČR to při EURO dokázala, a ČOV nikoliv. Celé to dělá českému sportu velmi špatnou reklamu,“ konstatoval Neusser. „Je mi líto těch sportovců, kteří se na olympiádu připravují roky a pak jsou takhle diskvalifikováni ještě před startem.“

Předseda NSA nesouhlasí s tím, že by měli událost vyšetřovat členové vedení ČOV. Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem projednal sestavení komise pod vedením odborníků.

„Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vlastní vedení. Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyřešit celé toto pochybení. Na to jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ dodal Neusser.

Mezi pěticí pozitivně testovaných jsou tři sportovci - plážoví volejbalisté Ondřej Perušič i Markéta Nausch Sluková a stolní tenista Pavel Širuček.