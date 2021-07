Totální selhání! Neočkovaný lékař a covidový let vytočil Kalouska, Babiše i Königa

Podle portálu nebyl lékař, jehož nominoval Český tenisový svaz, dosud proti covidu očkován. Jak je to možné? Mezinárodní olympijský výbor to jednoduše nevyžaduje. „Očkování není podmínkou účasti na olympijských hrách a nelze ho vynucovat ani podle Olympijské charty, i když my jsme ho samozřejmě důrazně doporučovali všem,“ dodal Alföldi.

Andrej Babiš

Ke kauze se vyjádřil i premiér Babiš. "Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát," uvedl. Premiér v posledních dnech navštěvuje kraje, kde se otevírají centra pro očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. "Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit," uvedl. Doplnil, že "neuvěřitelná" situace bude stát peníze i daňové poplatníky.