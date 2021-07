Nausch Sluková pozitivní! Let do Tokia vyšetřuje ČOV, šéf NSA volá hygienu

Český olympijský výbor reaguje na informace, které se objevují v souvislosti s letem části české výpravy do Tokia, a spouští vlastní vyšetřování. Z paluby vládního speciálu měli už čtyři lidé pozitivní testy na Covid a na palubě se neměla dodržovat protiepidemická opatření. Další oficiální „obětí“ je plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková.

Ke dvěma oficiálně potvrzeným nakaženým sportovcům teď přibyla třetí - plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, která kvůli povinné desetidenní karanténě přijde s parťačkou Hermannovou o olympijský turnaj.

„Poslední dny byly psychicky hodně náročné. Za posledních 24 hodin jsem absolvovala asi 8 testů, některé vyšly pozitivně, jiné byly nejednoznačné. Teď jsem obdržela definitivní verdikt, který je bohužel pozitivní. Bára a já kvůli tomu nebudeme moct zasáhnout do turnaje,„ přiznala Markéta Nausch Sluková.

„Strašně nás to bolí, tu situaci jsem zatím nestrávila a nevím, jak s tím naložit. Už jsme si poplakaly, pak jsme si zanadávaly, pak jsme si zase poplakaly. Už jen doufám, že nebudou další sportovci následovat. Tohle je noční můra každého sportovce,“ dodala.

Pozitivní test Markéty Nausch Slukové rozčílil šéfa agentury Sport Invest Davida Trávníčka: „Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě,“ napsal.

„V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného, celá situace vyústila v množství pozitivních případů mezi sportovci i samotnými funkcionáři ČOV,“ přidal agent.

Plážový volejbalista Ondřej Perušič ještě doufá, že by se mohl startu dočkat, stolní tenista Pavel Širuček už také o olympiádu jistě přijde.

Vyšetřování ČOV

„Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval okamžitě zahájil vyšetřování, které povede společně s místopředsedou ČOV Filipem Šumanem. Dohlížet na jeho průběh bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci COVID-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti,“ píše se v tiskové zprávě Českého olympijského výboru.

Výsledek vyšetřování bude zveřejněn za 14 dní, tedy až v druhé polovině Her. Do té doby nechá vedení českých olympioniků případ bez komentáře.

„Je maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon,“ hájí rozhodnutí ČOV.

Šéf NSA domluvil nezávislou komisi

Proti tomu se nicméně důrazně vymezil třeba nový šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser. „Pochybení ČOV nemůže v žádném případě vyšetřovat jeho vedení,“ napsal jasně na Twitteru. „Výprava olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků a musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem již domluven s Adamem Vojtěchem (ministr zdravotnictví). Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice,“ doplnil Neusser.

Šéf volejbalového svazu Marek Pakosta označil dopady pozitivních případů beachvolejbalistů Markéty Nausch Slukové a Ondřeje Perušiče na olympijských hrách v Tokiu za katastrofální. Doufá, že volejbalisté budou mít šanci nahlédnout do vyšetřování, nebo do komise nominovat svého zástupce.

„Určitě mě jako předsedu svazu budou zajímat výsledky. Navíc bych očekával, že jako jeden z nejvíce postižených sportů budeme moci do vyšetřování nahlédnout, nebo do komise nominovat svého zástupce. Celá situace mě mrzí o to víc, když vím, jak odpovědně naše výpravy přistoupily k posledním týdnům před samotným odletem,“ uvedl Pakosta v tiskové zprávě.

Perušič a Nausch Sluková jsou jedni z pěti členů české výpravy, kteří přiletěli do Tokia charterovým letem Českého olympijského výboru (ČOV), měli pozitivní test na koronavirus a jsou v izolaci.

V té je i trenér beachvolejbalového páru Naush Sluková – Hermannová Simon Nausch. Prvním nakaženým, jehož jméno ale bylo potvrzeno jako poslední, je lékař tenisové výpravy Vlastimil Voráček.

Pozitivní antigenní testy včera poslaly na PCR test ještě jednoho sportovce. Podle zjištění serveru Seznam zprávy se na palubě letu příliš nedodržovala protiepidemická opatření.