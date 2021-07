Doktor přes palubu. Hlavně žádný lynč neočkovaných

Svět se zbláznil a z COVIDu udělal svého pána. Strach a přílišná opatrnost přepraly rozum. V Česku to platí úplně stejně. Jeho epidemiologové – zdaleka ne všichni, jenom ti, co dostávají v hlavních médiích prostor – už zase mluví o možném příštím zpřísňování, a to v době, kdy v nemocnici leží ke čtvrtečnímu ránu třicet pět pacientů.