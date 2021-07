Obětovala tomu všechno, pod pěti kruhy si ale nezahraje. Markéta Nausch Sluková (33) na poslední chvíli neprošla testováním kvůli »covidovému letu« a celý sportovní život se převrátil. Pět let tvrdě dřela, aby se svou parťačkou Barborou Hermannovou (30) kvalifikovala na olympijské hry a dělaly si zálusk i na pořádný úspěch. Teď je vše v troskách.

Takový konec si rozhodně nepředstavovala. Po skončení olympiády v Tokiu se chtěla vrhnout na rodinný život a se svým milovaným manželem Simonem Nauschem se pokoušet o děťátko. Když byla největší sportovní akce o rok posunuta, tak své plány přehodnotila a odložila i své těhotenství. Moc toužila po posledním velkém úspěchu.

„Momentálně trochu vstřebávám fakt, že je olympiáda opravdu odložená. Doufala jsem v to, že se nám kvalifikace do Tokia podaří, že se nám Tokio podaří, a pak jsem měla v plánu založit rodinu,“ uvedla loni. Změna tak pro ni znamenala čáru přes rozpočet. „Trošičku s tím bojuju. Na jednu stranu je to zklamání, protože mám ráda vizi a najednou je to z týdne na týden všechno jinak. Na druhou stranu cítím pořád obrovskou motivaci, vášeň a zapálení do sportu. Tokio bych strašně chtěla, a pokud to znamená všechny plány, co jsem měla, odložit o rok, tak to tak bude,“ dodala.

Jenže všechno je nakonec ještě jinak a oběť, kterou Maki svému cíli přinesla, je k ničemu. Sympatická blondýnka se se svou parťačkou Bárou Hermannovou kvůli nákaze koronavirem vysněného turnaje pod pěti kruhy nezúčastní.

„Popravdě momentálně nevím, co k tomu víc říct. Převažuje obrovské zklamání. Vím, že se ve světě dějí výrazně horší věci, ale v našem sportovním mikrosvětě je pro mě strašně smutné, že jsme musely s Bárou ukončit naši cestu, která měla být vrcholem, takovýmhle způsobem. Už jsme si poplakaly, pak jsme si zanadávaly, pak jsme si zase poplakaly,“ svěřila se, jak zpracovává tu obrovskou ránu.

Nyní tedy zřejmě dojde řada na odkládaný rodinný život. Manželé Nauschovi se snad alespoň zde dočkají bezproblémového naplnění svých snů.