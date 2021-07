Zoufalství Barbory Hermannové: Uvízla a neví, co s ní bude!

Parťačka Markéty Nausch Slukové prožívá těžké chvíle. Po pozitivním testu své spoluhráčky přišla Barbora Hermannová (30) o šanci zahrát si na olympijském turnaji a navíc netuší, co s ní bude. Nejraději by se z Tokia vrátila domů, aby unikla z tohoto zlého snu, ale zatím neví, kdy a zda vůbec to bude možné.

Šest let těžké dřiny přišlo vniveč jen pár hodin před začátkem vysněného sportovního vrcholu. Obrovská rána pro náš nadějný beachvolejbalový pár »Bára & Maki « bude bolet dlouho. A aby peripetií nebylo málo, tak Bára Hermannová netuší, co s ní nyní bude.

„Markéta byla, spolu s dalšími pěti členy české výpravy, která přiletěla minulou sobotu vládním speciálem, testovaná pozitivně a musela nastoupit do izolace. Bára “uvízla” někde mezi statusem blízkého kontaktu a karanténou a stále čeká, zda a kdy se bude moci vrátit domů,“ popsal reprezentační pár aktuální stav v Tokiu.

Kdy se obě hráčky vrátí do vlasti je tak nyní ve hvězdách, ale jistě by byly rády, kdyby se to podařilo dosáhnout co nejrychleji. Díky současné situaci je pobyt v Tokiu nepříjemnou zkušeností a připomínkou zhroucených snů.