Urostlí Češi a kartonové postele. Jak zvládly téměř 150 kg vzpěrače Orsága?

Je to velké téma. Po příjezdu do olympijské vesnice čekají na sportovce pokoje vybavené speciální postelemi. Ty jsou kartonové, což u mnohých účastníků Her vyvolalo rozpaky. Unesou vůbec urostlé chlapy, ať už například basketbalisty, či koulaře a vzpěrače? Členové české výpravy poskytli jasnou odpověď.