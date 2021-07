Perušič a jeho svědectví o izolaci a covidovém letu: Nebyly tam orgie

Místo tréninku na premiéru na olympijských hrách je Ondřej Perušič v izolaci. Místo dřiny s Davidem Schweinerem si možná tak pinká míčem o zeď v hotelu. O to víc má času na sociální sítě, kde nejen vtipně popsal let i první dny v Tokiu, ale také se zaměřil na dezinformace, které jeho případ vyvolal. Stále navíc existuje šance, že turnaj stihne.

Plážový volejbalista v sobě během izolace nechal naplno rozvinout svůj spisovatelský talent. Zatímco první část jeho vyprávění připomíná humoresku, později volí i další literární žánry včetně literatury faktu.

„První křivdou byla obzvláště bolestná ztráta svačinky, která měla být klíčovým atributem pro přežití dlouhého čekání na letišti. Zatímco Dave prozřetelně vdechnul svůj sendvič v rekordním čase již při čekání na zavazadlo, Perun se stal obětí letištního bígla, jenž neomylně vyčmuchal jeho sendvič,“ popisuje Ondřej Perušič, kterak přišel o jídlo.

Pak ale musí zvážnit, je totiž jedním z nakažených sportovců, který se v Tokiu ocitl na izolačním hotelu, který je Orwellovsky nazvaný „Nice day“ – Krásný den.

„Největší psychickou zátěž zatím představuje komunikace s místním personálem, který vždy dopoledne a odpoledne volá s žádostí o poskytnutí naměřených hodnot. Bohužel však anglicky mluvící doktorky jsou v zemi vycházejícího slunce nedostatkovým zbožím, a tak fungují v úderném tandemu, kdy jedna hovoří anglicky, ale nerozumí medicíně, druhá pak rozumí medicíně, ale je závislá na překladu té první. V kombinaci s nepříliš kvalitními pokojovými telefony se vždy jedná o hlavní bitvu dne,“ píše s hořkým humorem.

V příspěvku uvádí i svůj pohled na reakci na jeho případ v médiích a sociálních sítích. Původně sice nepociťoval žádné symptomy nemoci, nyní už ale lehké cítí. Vrací se i k dění na palubě vládního speciálu.

„Je jasné, že k porušení pravidel na palubě došlo, nicméně rád bych vyvrátil představy některých lidí, ve kterých hned po dosednutí do sedaček odstartovala celá výprava s beachvolejbalisty v čele orgie, za které by se nemusel stydět ani císař Caligula,“ píše.

V některých médiích se objevila informace o těžším průběhu nemoci u Markéty Nausch Slukové, o té mluvil třeba ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Perušič to ale vyvrací. „Nepravda. Maki je s námi ostatními v izolaci, nicméně má zatím velmi lehký průběh a zpráva o jejím údajném pobytu v nemocnici vznikla pravděpodobně komunikačním šumem v některém z médií. Všichni si přejeme, aby to tak zůstalo.“

Pečlivě se věnuje i problematice očkování, kde svými argumenty reaguje na různé výkřiky ve veřejném prostoru. Sám ale přiznává, že už se nikdy nikdo nedozví, kdo koho vlastně nakazil.

26letý polař je prvním českým sportovcem, který měl pozitivní test. Vzhledem k harmonogramu soutěží ještě existuje možnost, že by se do beachvolejbalového turnaje přeci jen zapojil. V případě negativního testu po deseti dnech by česká dvojice nemohla nastoupit do prvního zápasu.

Údajně se ale chystá pravidlo, které by návrat usnadnilo. „Dle něj by asymptomatičtí sportovci mohli opustit izolaci po sedmi dnech karantény za předpokladu, že budou mít negativní PCR test, který jim bude proveden. To by znamenalo posunutí Fénixova (Perušičova) návratu do hry na večer před prvním zápasem.“ Český tým ale spíše počítá s variantou bez prvního zápasu.

Celý obsáhlý komentář Ondřeje Perušiče k situaci si přečtěte ZDE: