SOUHRN, 1. den LOH: České tenistky postoupily, štafeta plavkyň neuspěla

Japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová na závěr slavnostního zahájení zažehla olympijský oheň a tokijské Hry definitivně započaly. Úvodní den přinesl už několik medailových radostí. Cyklistický závod s hromadným startem ovládl Ekvádorec Richard Carapaz. Postup do 2. kola ženské dvouhry v tenise slaví Barbora Krejčíková i Markéta Vondroušová. V akci byli i další čeští reprezentanti. Projděte si kompletní výsledky 1. dne olympiády.

Shrnutí výsledků soutěží na OH v Tokiu - 1. den (sobota 24. července):

Basketbal 3x3:

Muži:

Polsko - Lotyšsko 14:21, Čína - Srbsko 13:22, Rusko - Čína 21:13, Srbsko - Nizozemsko 16:15, Lotyšsko - Belgie 20:21, Japonsko - Polsko 19:20 po prodl., Nizozemsko - Rusko 18:15, Belgie - Japonsko 16:18.

Ženy:

Rusko - Japonsko 21:18, Čína - Rumunsko 21:10, Rusko - Čína 19:9, Rumunsko - Japonsko 8:20, Itálie - Mongolsko 15:14, USA - Francie 17:10, Mongolsko - USA 9:21, Francie - Itálie 19:16.

Fotbal - ženy:

Skupina E:

Chile - Kanada 1:2 (0:1)

Branky: 57. Arayaová z pen. - 39. a 47. Beckieová.

Japonsko - Velká Británie 0:1 (0:0)

Branka: 74. Whiteová.

Skupina F:

Čína - Zambie 4:4 (3:2)

Branky: 6., 22., 23. a 83. z pen. Wang Šuang - 42. z pen., 46. a 69. Bandaová, 15. Kundananjiová.

Nizozemsko - Brazílie 3:3 (1:1)

Branky: 3. a 59. Miedemaová, 79. Janssenová - 17. Debinha, 65. Marta z pen., 68. Ludmila.

Skupina G:

Švédsko - Austrálie 4:2 (1:1)

Branky: 20. a 63. Rolfová, 52. Hurtigová, 81. Blacksteniusová - 36. a 48. Kerrová.

Nový Zéland - USA 1:6 (0:2)

Branky: 72. Hassettová - 9. Lavelleová, 45. Horanová, 63. vlastní Ercegová, 81. Pressová, 87. Morganová, 90.+3 vlastní Bottová.

Judo:

Muži - do 60 kg:

1. Takato (Jap.), 2. Jang Jüng-wej (Tchaj-wan), 3. Smetov (Kaz.) a Mkheidze (Fr.), 5. Tsjakadoea (Niz.) a Kim Un-čin (Korea), 7. Lesjuk (Ukr.) a Čchvimiani (Gruz.).

Ženy - 48 kg:

1. Krasniqiová (Kos.), 2. Tonakiová (Jap.), 3. Bilodidová (Ukr.) a Munchbat (Mong.), 5. Rišonyová (Izr.) a Costaová (Portug.), 7. Lin Chen-Hao (Tchaj-wan) a Paretová (Arg.).

Lukostřelba:

Smíšená družstva:

Finále: An San, Kim Če-tok (Korea) - Schloesserová, Wijler (Niz.) 5:3,

o 3. místo: Valenciaová, Álvarez (Mex.) - Anagozová, Gazoz (Tur.) 6:2,

další pořadí: 5. Barbelinová, Valladont (Fr.), 6. Kumariová, Džadhav (Indie), 7. Choirunisaová, Salsabilla (Indon.), 8. Bettlesová, Huston (Brit.).

Plavání:

Rozplavby s českou účastí:

Ženy - 4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (O'Callaghanová, Harrisová, Wilsonová, Campbellová) 3:31,73, ...14. ČR (Seemanová, Horská, Janíčková, Apostalon) 3:42,40 - nepostoupila do finále.

Pozemní hokej:

Muži:

Skupina A:

Japonsko - Austrálie 3:5 (3:2), Argentina - Španělsko 1:1 (1:0), Nový Zéland - Indie 2:3 (1:2).

Skupina B:

Nizozemsko - Belgie 1:3 (0:0), Velká Británie - JAR 3:1 (1:1), Kanada - Německo 1:7 (1:4).

Ženy:

Skupina A:

Nizozemsko - Indie 5:1 (1:1), Irsko - JAR 2:0 (1:0).

Silniční cyklistika:

Muži - závod s hromadným startem (234 km):

1. Carapaz (Ekv.) 6:05:26, 2. Van Aert (Belg.), 3. Pogačar (Slovin.), 4. Mollema (Niz.), 5. Woods (Kan.), 6. McNulty (USA), 7. Gaudu (Fr.), 8. Urán (Kol.) všichni -1:07, ...36. Kukrle -10:12, Štybar (oba ČR) nedokončil.

Softbal - ženy:

Austrálie - Kanada 1:7, USA - Mexiko 2:0, Japonsko - Itálie 5:0.

Sportovní gymnastika:

Muži:

Víceboj - kvalifikace: 1. Hašimoto (Jap.) 88,531, ...57. Jessen (ČR) 75,331 - nepostoupil do finále.

Sportovní střelba:

Muži - vzduchová pistole:

1. Forúghí (Írán) 244,8, 2. Mikec (Srb.) 237,9, 3. Pchang Wej (Čína), 4. Korostylov (Ukr.) 198,9, 5. Reitz (Něm.), 6. Čang Po-wen (Čína), 7. Saurabh (Indie), 8. Kim Mo-se (Korea).

Ženy - vzduchová puška:

1. Jang Čchien (Čína) 251,8, 2. Galašinová (Rus.) 251,1, 3. Christenová (Švýc.), 4. Duestadová (Nor.), 5. Mullerová (Fr.), 6. Tuckerová (USA), 7. Kwon Un-či, 8. Pak I-mun (obě Korea),... v kvalifikaci 41. Šarounová (ČR).

Stolní tenis:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Jančařík (ČR) - Chadráví (Saúd. Ar.) 4:0 (9, 5, 4, 4).

Šerm:

Muži - šavle:

Finále: Szilágyi (Maď.) - Samele (It.) 15:7,

o 3. místo: Kim Čung-hwan (Korea) - Bazadze (Gruz.) 15:11,

další pořadí: 5. O Sang-uk (Korea), 6. Ibragimov (Rus.), 7. Berre (It.), 8. Pakdaman (Írán).

Ženy - kord:

Finále: Sun I-wen (Čína) - Popescuová (Rum.) 11:10,

o 3. místo: Lehisová (Est.) - Murtasajevová (Rus.) 15:8,

další pořadí: 5. Kong Man Wai (Hongkong), 6. Isolaová (It.), 7. Běljajevová (Est.), 8. Fiamingová (It.).

Taekwondo:

Muži:

Do 58 kg: 1. Dell'Aquila (It.), 2. Džandúbí (Tun.), 3. Artamonov (Rus.) a Čang Čun (Korea), 5. Salim (Maď.) a Guzmán (Arg.), 7. Demse (Et.) a Savekvicharí (Thaj.).

Ženy:

Do 49 kg: 1. Vongpattanakitová (Thaj.), 2. Cerezová (Šp.), 3. Sembergová (Izr.) a Bogdanovičová (Srb.), 5. Jamadaová (Jap.) a Yildirimová (Tur.), 7. Truong Thi Kim Tuyen (Viet.) a Wu Ťing-jü (Čína).

Tenis:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Dellien (Bol.) 6:2, 6:2, Medveděv (2-Rus.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 7:6 (10:8), Carreňo (6-Šp.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:2, Karacev (11-Rus.) - Paul (USA) 6:3, 6:2, Sonego (13-It.) - Daniel (Jap.) 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), Humbert (14-Fr.) - Andújar (Šp.) 7:6 (7:3), 6:1, Fognini (15-It.) - Sugita (Jap.) 6:4, 6:3, Davidovich (16-Šp.) - P. Sousa (Portug.) 6:3, 6:0, Millman (Austr.) - Musetti (It.) 6:3, 6:4, Basilašvili (Gruz.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:2, Chardy (Fr.) - Barrios (Chile) 6:1, 7:6 (7:4), Struff (Něm.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, Nagal (Indie) - Istomin (Uzb.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:2, Gerasimov (Běl.) - Simon (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, Čilič (Chorv.) - Menezes (Braz.) 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (9:7).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Dijasová (Kaz.) 5:2 skreč, Vondroušová (ČR) - Bertensová (16-Niz.) 6:4, 3:6, 6:4, Šwiateková (6-Pol.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:2, Bencicová (9-Švýc.) - Pegulaová (USA) 6:3, 6:3, Pavljučenkovová (13-Rus.) - Erraniová (It.) 6:0, 6:1, Sakkariová (14-Řec.) - Kontaveitová (Est.) 7:5, 6:2, Rybakinová (15-Kaz.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:2, Golubicová (Švýc.) - Osoriová (Kol.) 6:4, 6:1, Stojanovičová (Srb.) - Hibinová (Jap.) 6:3, 6:3, Friedsamová (Něm.) - Watsonová (Brit.) 7:6 (7:5), 6:3, Fernandezová (Kan.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 3:6, 6:0, Petersonová (Švéd.) - Šarífová (Egypt) 7:5, 7:6 (7:1), Badosaová (Šp.) - Mladenovicová (Fr.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, Doiová (Jap.) - Zarazúová (Mex.) 6:3, 6:2, Buzarnescuová (Rum.) - Riskeová (USA) 6:7 (0:7), 7:5, 6:4.

Veslování (jízdy s českou účastí):

Muži:

Rozjížďky:

Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O'Donovan (Ir.) 6:23,74, 2. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:28,10 - postup do semifinále.

Opravy:

Skif: 1. Fleissner (ČR) 7:29,90 - postup do čtvrtfinále.

Dvojskif: 1. Krüger, Weber (Něm.) 6:26,64, ...4. Podrazil, Cincibuch (ČR) 6:32,86 - vyřazeni.

Ženy:

Dvojskif: 1. Pitirimová, Kuročkinová (Rus.) 7:13,77, ...3. Antošová, Fleissnerová (ČR) 7:16,96 - postup do semifinále.

Vodní pólo:

Ženy:

Skupina A:

Kanada - Austrálie 5:8 (1:1, 2:4, 1:2, 1:1), JAR - Španělsko 4:29 (2:5, 1:9, 1:5, 0:10).

Skupina B:

Japonsko - USA 4:25 (3:8, 0:6, 1:7, 0:4), Čína - Rusko 17:18 (6:5, 4:4, 4:5, 3:4).

Volejbal - muži:

Skupina A:

Itálie - Kanada 3:2 (-26, -18, 21, 18, 11), Japonsko - Venezuela 3:0 (21, 20, 15), Polsko - Írán 2:3 (18, -22, -22, 22, -21).

Skupina B:

Brazílie - Tunisko 3:0 (22, 20, 15), Rusko - Argentina 3:1 (-21, 23, 17, 21), USA - Francie 3:0 (18, 18, 22).

Vzpírání:

Ženy - do 49 kg:

1. Chou Č'-chuej (Čína) 210 kg (trh 94 + nadhoz 116), 2. Mirabaiová (Indie) 202 (87+115), 3. Aisahová (Indon.) 194 (84+110), 4. Fang Wan-Ling (Tchaj-wan) 181 (80+101), 5. Sterckxová (Belg.) 180 (81+99), 6. Monterová (Kuba) 178 (82+96), 7. Michelová (Fr.) 177 (78+99), 8. Pirónová (Dom. rep.) 176 (81+95).